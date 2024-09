SISTEMA FEDECRÉDITO recibe doble reconocimiento por parte del Top Customer Experience gracias a los salvadoreños

Esta será la primera edición internacional de la Cumbre de las Microfinanzas impulsada por la FEPCMAC en alianza con el SISTEMA FEDECRÉDITO.

Son 13 sesiones enfocadas en innovación, tecnologías, sostenibilidad y oportunidades de inversión las que se desarrollan en la jornada de tres días.

El Vicepresidente de la República Félix Ulloa, acompañado del Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, Macario Armando Rosales Rosa y el Presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) Jorge Solis Espinoza, inauguraron el SUMMIC El Salvador 2024, un encuentro de tres días en los que se desarrollarán conversatorios, paneles con expertos y ponencias magistrales enfocadas en las microfinanzas.

Este espacio ha sido oportuno para promover las iniciativas que impulsan el desarrollo comercial entre Perú y El Salvador, contando para ello con distinguidas personalidades como la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Elizabeth Galdo Marín y el Embajador del Perú en El Salvador, Jorge Rosado La Torre.

El encuentro es parte de una alianza que traspasa fronteras, entre la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), y el SISTEMA FEDECRÉDITO, siendo la segunda edición del Microfinance Summit for Latin America and the Caribbean, por sus siglas en inglés SUMMIC 2024, y la primera que se desarrolla en El Salvador, bajo el lema «Reinventando la Inclusión Financiera en pos de un objetivo mayor», con el propósito de explorar y abordar desafíos cruciales y ser un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos y oportunidades que enfrentan las instituciones microfinancieras de la región en la actualidad.

Durante los tres días del congreso, participan más de 400 líderes financieros de Latinoamérica y el Caribe que abordarán temas de relevancia para la inclusión financiera en el contexto actual, entre ellos se destacan la ciberseguridad, servicios tecnológicos, la experiencia del usuario, gobierno corporativo, además de la innovación en los servicios y la atención al usuario, entre otros.

“En el SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos honrados de ser los coorganizadores de tan importante evento que convoca a abordar un tema esencial y relevante para Latinoamérica y el Caribe, como lo es reinventar la inclusión financiera en pos de un objetivo mayor, cuyo objetivo va más allá de simplemente brindar acceso a servicios financieros, ya que busca crear un entorno inclusivo y equitativo para todos, reuniendo con ese propósito a cientos de líderes financieros de la región, en donde abordaremos temas de gran interés para las microfinanzas. No cabe duda de que será un evento sin precedentes en nuestro país del que nos sentimos orgullosos de ser parte”, comentó el licenciado Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO.

Por su parte, Jorge Solis, Presidente de la FEPCMAC comentó: “El SUMMIC El Salvador 2024, representa una oportunidad única para fortalecer la colaboración regional y abordar de manera conjunta los retos actuales fomentando el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre líderes de la industria, contribuyendo así al fortalecimiento y la adaptabilidad del sector microfinanciero”.

El sector de las microfinanzas en El Salvador

Las microfinanzas en la región han tenido avances importantes, pero no los suficientes para poder cumplir con los retos de acceso financiero y disminución de la pobreza.

Las MYPEs en Centroamérica y en la región siguen siendo consideradas una de las principales fuentes de empleo e ingresos. En El Salvador las MYPEs y trabajadores por cuenta propia representan un 85% de empleos de la población de acuerdo con cifras del Gobierno de El Salvador.

Sin embargo, el financiamiento a este nicho de mercado solo representa el 13% por los medios formales tradicionales en El Salvador incluidas las microfinancieras, y usualmente se replica en toda la región. Por lo que nos queda todavía mucho trabajo por hacer para continuar contribuyendo con el tema de bancarización e inclusión financiera.

La pandemia empujó a todos los sectores a reinventarse, por ello las entidades microfinancieras han tenido que realizar diversas innovaciones para potenciar la digitalización de los servicios financieros que ofrecen a sus clientes, promoviendo de esta forma la inclusión financiera. De acuerdo con estudios hechos por Mastercard en la región se puede apreciar que las personas tienen más acceso a cuentas de ahorro y pagos digitales con menores costos transaccionales de los servicios y productos.

En el año 2019 se instituyó un Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, y más recientemente en el año 2021 se realizó el lanzamiento oficial de una Política Nacional de Inclusión Financiera. En general el índice de bancarización para El Salvador se encuentra arriba del 36% a 2021, dato que refleja un crecimiento de casi 6% con respecto a la última medición del año 2017. Sin embargo, aún persisten retos importantes para poder alcanzar a la base de la pirámide de la población, así como también a la Micro y Pequeña Empresa.

