Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada

Los piratas informáticos del gobierno chino han intentado acceder a los teléfonos utilizados por el ex presidente Donald Trump, el senador J.D. Vance y otros que trabajan en su campaña para la Casa Blanca, así como en la campaña de Harris, dijeron el viernes funcionarios familiarizados con el asunto.

No se pudo saber de inmediato si los intentos de piratería de los dispositivos de los candidatos republicanos tuvieron éxito, pero se cree que el ataque afectó a los teléfonos de los empleados, dijeron dos de las personas. Otras dos fuentes confirmaron que el ataque se dirigió a Trump y Vance, algo que fue informado por primera vez por el New York Times.

Una persona familiarizada con los atentados contra la campaña de Harris no quiso precisar si los objetivos eran la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz, aludiendo a una investigación policial en curso. Otros demócratas sí fueron objeto de ataques, incluido el personal del líder de la mayoría del Senado, el demócrata Charles E. Schumer, según otra persona familiarizada con el asunto.

La campaña Trump-Vance fue notificada por el FBI esta semana después de que Verizon descubriera el ataque, indicaron las fuentes. Mientras la campaña espera una lista completa de personas que pueden haber sido atacadas, varios miembros de alto rango del personal recibieron teléfonos nuevos en las últimas 24 horas.

Algunos miembros de alto rango del personal estaban comenzando a usar dispositivos encriptados para hacer incluso llamadas telefónicas básicas, afirmó un asesor de Trump.

El FBI les comunicó a los asesores de Trump que los piratas informáticos también estaban apuntando a algunos miembros de los medios de comunicación y otros estadounidenses prominentes. “Dejaron muy claro que no éramos solo nosotros”, dijo una persona familiarizada con la sesión informativa.

El esfuerzo chino se considera “bipartidista” por ahora, indicaron dos funcionarios, y señalaron que también ha habido intentos de atacar las comunicaciones del presidente Joe Biden. Atacar a candidatos y líderes para espiar es una práctica estándar de las potencias mundiales, y los funcionarios dijeron que no consideran que los últimos intentos sean una interferencia electoral.

Dentro del gobierno federal, “estamos en el nivel 10, en rojo intermitente en China en este momento”, dijo un alto funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato, como otros entrevistados para este artículo, para discutir asuntos delicados.

Al menos otros dos miembros de la familia Trump fueron atacados, apuntó una persona familiarizada con el asunto.

Los ataques siguen a una intrusión profunda previamente reportada en proveedores de telecomunicaciones estadounidenses por un grupo de piratas informáticos chino que ha sido bautizado como Salt Typhoon por Microsoft, que rastrea los ataques cibernéticos que involucran su software y servicios. Dos personas familiarizadas con los intentos anteriores de piratería de la campaña de Trump dijeron que el grupo Salt Typhoon había usado ese acceso para tratar de entrar en los teléfonos de Trump.

Ese caso ya había alarmado a la Casa Blanca, que creó un equipo de respuesta especial para lidiar con el asunto. Los piratas informáticos entraron en hasta una docena de empresas, informó The Washington Post, incluidas AT&T y Verizon. En algunas empresas, incluida Verizon, tenían esencialmente el mismo acceso que los ingenieros superiores, lo que les permitía extraer registros de cuentas y redirigir el tráfico de clientes.

Los funcionarios dijeron que Salt Typhoon estaba conectado al poderoso Ministerio de Seguridad del Estado de China, la principal agencia de espionaje del país.

“Los datos de los registros de llamadas son exactamente el tipo de información que [la República Popular de China] querría como parte de una operación de inteligencia contra los principales proveedores de comunicaciones”, dijo Brandon Wales, quien se desempeñó hasta agosto como director ejecutivo de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos. “Atacar campañas, candidatos y líderes nacionales ha sido una prioridad constante para China. Dado el nivel de acceso informado a estas empresas, supongo que había muchos otros objetivos que no se han hecho públicos”.

Aunque la intrusión de Salt Typhoon ha sido una preocupación crítica desde agosto, el FBI emitió su primera declaración confirmando los ataques recién el viernes.

“El gobierno de Estados Unidos está investigando el acceso no autorizado a la infraestructura de telecomunicaciones comerciales por parte de actores afiliados a la República Popular de China”, dijo la agencia en un comunicado conjunto con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. El comunicado señala que después de detectar las intrusiones, el FBI y la CISA “notificaron a las empresas afectadas, brindaron asistencia técnica y compartieron rápidamente información para ayudar a otras posibles víctimas”.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que no estaba al tanto del ataque y no podía hacer comentarios al respecto. “Las elecciones presidenciales son asuntos internos de Estados Unidos. China no tiene intención de interferir en las elecciones estadounidenses y no lo hará. Esperamos que la parte estadounidense no haga acusaciones”, dijo el portavoz Liu Pengyu.

Advirtió contra lo que describió como esfuerzos estadounidenses para “difundir todo tipo de desinformación sobre las llamadas ‘amenazas de piratería informática chinas’”.

A diferencia de Rusia e Irán, China hasta ahora no ha hecho ningún movimiento detectable importante para apoyar a uno u otro candidato presidencial, dijeron esta semana funcionarios de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, agentes afiliados al gobierno chino han estado involucrados en un puñado de contiendas al Congreso, publicando en las redes sociales contra algunos candidatos que han sido especialmente críticos con el país, indicaron los funcionarios.

Los funcionarios advirtieron que China busca beneficiarse del caos interno en Estados Unidos y podría tratar de amplificar la desinformación en torno a las elecciones o en las semanas posteriores, especialmente si hay importantes denuncias internas de fraude en torno a una votación impugnada.

“Evaluamos que China busca denigrar la democracia estadounidense, pero sin alimentar la percepción de que busca influir o interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, dijeron los líderes de inteligencia el lunes en un memorando recientemente desclasificado

