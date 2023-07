Gabriela Izaguirre: «Que bonito es ganar un oro en casa»

La estelar karateca Gabriela Izaguirre declaró que estos han sido sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe y el haber ganado medalla de oro en casa, «es una sensación muy bonita».

«Aún estoy muy emocionada, no me lo creo, me preparé mucho tiempo antes para estos juegos y gracias a Dios se me dio el resultado esperado, el apoyo del público desde antes del combate me hizo sentir con más confianza», reconoció Gabriela.

Contó que cuando la colombiana Sofía Cárdenas logró igualar el marcador 4-4 y amenazaba su triunfo, fue cuando escuchó desde las gradas los gritos incesantes del público, alentándole a ganar, lo cual le inyectó la confianza suficiente para buscar el triunfo con mayor decisión.

«Ya conocía a la representante de Colombia, ya nos habíamos enfrentado unos meses atrás y sabía cómo atacarle y encontrar sus puntos débiles, lo pude lograr y ponerme en ventaja y como el combate estaba en su parte final, ella no tuvo tiempo de reaccionar», declaró la ahora medallista de oro en los Juegos San Salvador 2023.

Gabriela dijo que esta presea de oro la dedica a Dios, porque es él, quien le da las fuerzas y le ha permitido lograr este éxito en casa y ante los salvadoreños, a quien agradeció el respaldo que le brindaron todo momento.

