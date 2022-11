Musk dice que Twitter lanzará palomitas doradas y grises junto con las actuales marcas azules verificadas

Twitter lanzará ‘palomitas’ doradas y grises verificadas a medida que ajusta las codiciadas marcas azules, anunció el viernes Elon Musk en un tuit, luego de posponer el lanzamiento a principios de esta semana.

“Marca (palomita) dorada para empresas, marca gris para gobiernos, azul para individuos (celebridades o no). Doloroso, pero necesario”, dijo Musk en un tuit.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.