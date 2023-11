Pastor vio luces en su templo y creyó que se trataban de ángeles

Un espeluznante video ha conmocionado a la comunidad de Brooklyn, Nueva York, mostrando el momento en que un vecino enloquecido ejecutó a un padre y a su hijastro a sangre fría durante una discusión por el ruido. El trágico suceso tuvo lugar en el cuarto piso del edificio ubicado en 1418 Brooklyn Ave, en el conocido complejo de viviendas de East Flatbush, el domingo por la noche.

Las imágenes captadas por The New York Post revelan a un hombre vestido completamente de negro, identificado posteriormente como Jason Pass, de 47 años, visiblemente enfurecido frente al apartamento de sus vecinos de arriba.

El video no cuenta con audio, por lo que los detalles exactos de la discusión inicial permanecen desconocidos.

En el transcurso del enfrentamiento, la esposa de Pass y su hijo, Chinwai Mode de 27 años, se unen a la escena. El padre de familia, Bladimy Mathurin de 47 años, quien trabajaba como conductor de autobús escolar y disfrutaba del culturismo en su tiempo libre, empuña un par de tijeras y confronta enojado al vecino.

La situación, según The Post, se tornó aún más aterradora cuando el vecino en cuestión saca una pistola y apunta hacia Mathurin. A pesar de percatarse del arma, Mathurin intenta alejarse, pero es alcanzado por un disparo, cayendo al suelo.

Mode, quien también se encontraba en el pasillo, trata de escapar, pero es víctima de múltiples disparos, incluso después de caer herido.

De manera escalofriante, el pistolero regresa para disparar a Mathurin, quien aún lucha por levantarse, y posteriormente se aleja del lugar. El sospechoso huyó del lugar antes de que la policía pudiera detenerlo, según The Post.

El video evidencia la violencia de la escena, que culminó con la muerte de Mathurin y Mode debido a múltiples heridas de bala en la cabeza y el torso, informó la policía.

La esposa de Mathurin, Marie Delille, reveló que su familia, originaria de Haití, llevaba tiempo en una disputa con el vecino por el ruido, habiendo realizado previamente seis llamadas al 311 por quejas al respecto.

“Este hombre nos odia con cada hueso de su cuerpo”, dijo la esposa a CBS New York sobre el vecino. “Mi marido no tenía arma ni arma. ¿Por qué trajiste un arma para dispararle a mi familia? ¿Por qué traerías un arma para separar a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué?”, dijo Delille en declaraciones a la emisora ​​ABC 7 NY, según recogió The Post.

Las autoridades están investigando el caso, mientras que los familiares y amigos de las víctimas lamentan la pérdida de dos seres queridos en un conflicto que escaló de manera inimaginable.

El presunto tirador, Jason Pass, ha sido identificado por la policía, pero aún permanece prófugo.

