Los tres jugadores más importantes de Martinica para enfrentar a El Salvador

Luego de protagonizar unos días de alta exposición por su cruce de palabras con el ex seleccionador salvadoreño Hugo Pérez, y de ser uno de sus críticos más ácidos en las redes sociales, el periodista deportivo Karsten Rivas, decidió cambiar de camiseta y luego de décadas en Telecorporación Salvadoreña (TCS), se une a Grupo Megavisión para sumarse al staff del programa Fuego Cruzado.

Cabe señalar que Rivas fue uno de los críticos más feroces de Hugo Pérez, de quien unos días antes del último encuentro de la selección escribió en su cuenta de la red social X antes Twitter. «Con Hugo Pérez, Pérezeras, cuando una mano gangrena se corta para que no perjudique a lo demás del cuerpo».

Con Hugo Pérez, Pérezeras, cuando una mano gangrena se corta para que no perjudique a lo demás del cuerpo. — Karsten Rivas Guzmán ® (@KarstenRivasKRG) September 8, 2023

En la conferencia de prensa posterior a la más reciente derrota de la selección, Pérez lo encaró, lo acusó de mentir e incluso saludó al periodista de modo poco amable dándole una palmada en el rostro.

«Te felicito papá, te voy a decir una cosa, sé que no te caigo bien, no hay problema, pero si sos salvadoreño de verdad, decí la verdad, tenés el poder para hacerlo, me vaya o me quede, hacelo, pero no mintás porque es pecado», dijo Hugo Pérez a Rivas.

Estas palabras sólo fueron un extracto de lo que se vivió en la conferencia de prensa pospartido.

@diario_digital_cronio CRONIO El DT de la selección de ElSalvador, HugoPérez, se le va con todo al presentador de deportes de TCS, KarstenRivas. ♬ sonido original – Diario Digital Cronio – Diario Digital Cronio

Me gusta esto: Me gusta Cargando...