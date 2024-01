Inicia remodelación del centro recreativo en Nahulingo, Sonsonate

Un total de 10 instituciones del Estado salvadoreño se han ac­tivado para trabajar en con­junto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 4 de febrero y el 3 de marzo próximos para el desa­rrollo de las elecciones generales.

De acuerdo con datos del organismo electoral, la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Ministe­rio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación serán parte de las enti­dades que trabajarán para que la fiesta democrática se desarrolle con normali­dad.

También serán parte del gran des­pliegue logístico la Superintendencia General de Electricidad y Telecomuni­caciones (Siget), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Corte de Cuentas de la República y el Mi­nisterio de Relaciones Exteriores.

«Se agradece al Ministerio de Educa­ción por apoyar a través de los directores de centros escolares […]. Ya se compro­bó que los centros de votación tienen la energía para transmitir [las actas electo­rales]. Se agradece el apoyo a CEL y a la Siget por garantizar ese servicio», expre­só recientemente Dora Esmeralda Mar­tínez, presidenta del TSE, durante una conferencia de prensa que brindó tras el primer simulacro del voto en territo­rio nacional.

Los centros de votación a escala nacional están en un 90 % preparados para las elecciones presidencial y legislativa, que serán el domingo 4 de febrero.

La funcionaria explicó que la PNC hará un acompañamiento del 100 % en las rutas hacia los centros de votación para brindar seguridad en las «cadenas de custodia» del material electoral. Asi­mismo, garantizará la seguridad en todos los centros de votación a escala nacional.

De hecho, el TSE firmó también un convenio con el Ministerio de la Defensa para garantizar que existan dispositivos de seguridad en todo el país y que los votantes puedan ejercer su derecho en completa tranquilidad.

Cabe destacar que las próximas elec­ciones se desarrollarán bajo el estado de excepción, medida constitucional que el Estado mantiene activa para combatir a las pandillas.

En ese sentido, el analista y consul­tor en materia electoral Juan Gilberto Contreras afirmó recientemente que las elecciones de este año serán las primeras que se celebrarán en el país sin intimida­ción de los criminales.

«Vamos a tener las primeras elec­ciones libres en El Salvador, no porque anteriormente los partidos políticos no tuvieron libertad de competencia, sino porque por primera vez no vamos a te­ner esa sombra de las pandillas domi­nando los territorios», aseguró.

Noel Orellana, magistrado del TSE, indicó a «Diario El Salvador» que, gra­cias al régimen de excepción y al control de los territorios que ha recuperado el Gobierno, el personal electoral ha podi­do ingresar a centros escolares para ade­cuarlos como centros de votación donde antes era casi imposible entrar sin incon­venientes a causa de la inseguridad.

Por otra parte, la Fiscalía y la Cor­te de Cuentas de la República han desa­rrollado, con el TSE, actividades como la verificación de simulacros electora­les, supervisión del llenado y la distri­bución de paquetes electorales, sorteos para integrar los organismos electorales temporales y también colaborarán en la vigilancia de los centros de votación para constatar que las acciones se eje­cuten en torno de la respectiva ley y con transparencia.

El TSE ha suscrito un aproximado de 21 convenios con instituciones gubernamentales y organiza­ciones nacionales e internacionales, para facilitar las labores electorales y dejar constancia de la transparencia de estas.

