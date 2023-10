9 fallecidos y 15 lesionados tras vuelco de un bus que llevaba a miembros de la iglesia Apostoles y Profetas

La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que cumple martes diez días, ha causado la muerte de 1,400 israelíes en al menos 20 comunidades diferentes, en lo que es calificado como «la peor masacre de judíos desde el Holocausto», de acuerdo a embajador israelí para Guatemala y El Salvador, Yiftah Curiel.

Curiel repitió esta mañana en una conferencia virtual las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como un ejemplo que ilustra a la perfección la causa de esta guerra. «En tota la región, es el líder que lo dijo más preciso y valiente», considera Curiel

«Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la MS13, solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prosperara. Los palestinos deberían hacer lo mismo: deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere. Ésa es la única manera de avanzar», expuso Bukele el pasado 8 de octubre a través de su cuenta de X.

Para Curiel, este punto de vista «es importante, porque él [Bukele] entiende esto, es importante para entender que no es una lucha entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y un grupo tipo ISIS (Estado Islámico), o Al Qaeda».

Israel defiende que no es posible negociar con un grupo como Hamás, que entró al territorio desde la Franja de Gaza el 7 de octubre para asesinar y secuestrar civiles, entre ellos muchos extranjeros. Desde esta incursión, 7,000 misiles han sido lanzados desde la franja contra blancos israelíes.

4,000 israelíes han resultado heridos por el estallido del conflicto y hay casi 200 rehenes, muchos de estos extranjeros.

«Hamás está orgulloso de esta masacre, porque filmaron y parte de esto se transmitió en vivo para que todo el mundo vea cómo asesinan a niños judíos. También encontramos folletos sobre cómo torturar israelíes. “En el folleto dice mata a tantos civiles como sea posible””. He visto a gente en redes diciendo que las imágenes no son reales… Ojalá fuera así, ojalá que no hubieran asesinado a 1,400 civiles esta semana», destacó el diplomático.

Agregó que la guerra no es contra los palestinos, sino contra el grupo Hamás, enquistado en la Franja de Gaza, y contra otros grupos terroristas financiados por Irán como Hezbolá. «Hamás es la mayor amenaza para la gente palestina. Hamás es la causa de esta pérdida. Estamos actuando para desmantelar Hamás, es difícil, pero no tenemos ninguna otra opción. No queremos convertir esta guerra en gaza en una guerra regional, pero decimos que si Hezbolá decide involucrarse la respuesta israelí va a ser dura»,dijo.

