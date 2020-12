Muere Jorge Velado, expresidente del partido ARENA

El ministro de Salud, Francisco Alabi, lamentó que los alcaldes de todos los partidos políticos permitan que en sus municipios se desarrollen fiestas bailables en medio de la pandemia, lo que hace predisponer a la población a que se contagien de Covid-19.

“Para nosotros es lamentable el hecho que haya este tipo de acciones que ponen en riesgo y exponen a la población en general al coronavirus”, dijo el funcionario en La Entrevista de Hechos AM de Canal 12.

Alabi hizo un llamado a los salvadoreños para que no salgan de sus casas o que asistían a festividades de cualquier tipo, a no ser que fuera necesario o de extrema urgencia. “El Gobierno llama enérgicamente a los alcaldes a no realizar actividades que pueden generar la fácil transmisión del coronavirus de persona a persona”, puntualizó.

El titular de Salud lamentó que los diputados que bloquean el trabajo del gobierno no tuvieran las leyes necesarias para atender la pandemia y que no se pudiera aplicar el Código de Salud en los casos de las celebraciones por parte de las municipalidades. “Nos encontramos en un país que desgraciadamente no tiene estado de emergencia para el manejo de la pandemia, y es por las mismas actuaciones de la Asamblea Legislativa”, lamentó Alabi.

Además, aunque una persona esté asintomática, puede contagiar a otra persona y que esta no reaccione de la misma manera al coronavirus, detalló el ministro de Salud y agregó que una persona puede estar hablando con un paciente positivo de Covid-19 y no darse cuenta, por lo que no deben confiarse en que una persona no tenga la temperatura alta o no padezca de tos o agotamiento.