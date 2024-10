Neymar regresa al fútbol tras un año de baja por lesión

Tras más de un año de ausencia debido a una grave lesión, Neymar volvió a jugar en competición oficial este lunes al entrar en el minuto 77 del partido de la Liga de Campeones de Asia ganado 5-4 por su equipo, Al-Hilal, frente al Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos.

La estrella brasileña de 32 años se lesionó el ligamento cruzado y el menisco de su rodilla izquierda el 17 de octubre de 2023, jugando con su selección un partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Uruguay.

«Pasen la palabra: La leyenda Neymar está de vuelta», señaló en Twitter el club saudita.

Neymar no tuvo tiempo de mostrar muchas cosas, aunque dispuso de una ocasión en el minuto 87. Servido en profundidad, el brasileño tiró una pared con el serbio Aleksandar Mitrovic pero su disparo cruzado se marchó fuera, rozado por el arquero del Al-Ain.

«Cuando di entrada a Neymar el marcador era 5-3, teníamos dos goles de ventaja, había espacios. Pero la tarjeta roja (recibida por Al Bulayhi) llegó justo después del cambio, lo que nos privó de un atacante porque Mitrovic tuvo que retirarse (89), por lo que teníamos menos potencia ofensiva», explicó el técnico portugués del Al-Hilal, Jorge Jesus.

Antes de su lesión, Neymar solo jugó cinco partidos con el equipo saudita, al que llegó en agosto de 2023 procedente del PSG con un salario de unos 100 millones de euros por temporada (108 millones de dólares).

«Sé que están impacientes, yo también, y el 21 de octubre estaré de vuelta», señaló Neymar en un video publicado en las redes el domingo. He regresado cada vez que me he lesionado y no vuelvo a medias», añadió.

Regreso celebrado

Su regreso fue celebrado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), esperanzada en contar con el astro para enderezar definitivamente el camino de la Seleção hacia el Mundial de 2026, y por el Santos de Sao Paulo, el equipo donde surgió.

«Neymar está de regreso y la suerte es de quien podrá acompañarlo a driblar los adversarios, romper redes y vencer las adversidades», dijo la CBF en un comunicado, en el que llamó al goleador histórico de la Canarinha «uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol mundial».

«Neymar no es solo un crack. No es solo un genio. Neymar es sinónimo de alegría en el fútbol. Su regreso es la felicidad de millones de hinchas alrededor del mundo», escribió el Peixe en un mensaje en la red social X.

El ’10’ se ha fijado varios objetivos hasta el próximo Mundial, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Su evolución en las próximas semanas podría llevarle a la próxima convocatoria de la selección brasileña para los juegos de noviembre.

