Rey Carlos III descubrió que Isabel II estaba al borde de la muerte gracias a una llamada telefónica, señala informe

Tras la muerte de la reina Isabel II, un informe brindado por un experto real señaló que el nuevo monarca, Carlos III, se enteró que su madre estaba muriendo gracias a una llamada telefónica urgente.

El hasta hace unos pocos días príncipe de Gales y su esposa Camilla se encontraban en Dumfries House, en Escocia, cuando sus ayudantes les informaron rápidamente que la salud de a reina Isabel II se estaba deteriorando, informó el corresponsal jefe real de Newsweek, Jack Royston.

“Camilla en realidad estaba a punto de grabar una entrevista televisiva con Jenns Bush Hager, quien dijo que escuchó pasos corriendo en el pasillo“, apuntó Royston en una entrevista a True Royalty TV.

