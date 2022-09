Se registraron saqueos y violentas protestas en Haití para exigir la salida del primer ministro Ariel Henry

En México, cumplir XV años representa para las adolescentes toda una tradición, ya que una costumbre muy arraigada en el país consta de que las jóvenes tengan una espectacular fiesta que incluye desde pomposos vestidos, la entrega del último juguete y una serie de bailes acompañada de chambelanes -que son hombres que acompañan a la festejada y danzan con ella-. Sin embargo, estos últimos podrían ser sustituidos por un perrito que recientemente se robó los corazones en redes sociales por saberse algunos pasos de vals.

Fue a través de TikTok donde el usuario @edghar17 compartió un clip en donde se encuentra danzando con un perro labrador al ritmo de una canción lenta.

“Existen chambelanes y después está el firulais”, colocó en la descripción.

Así, en el video se puede observar al peludo cruzando las patas al mismo tiempo que la persona en repetidas ocasiones, simulando así pasos de baile.

El tierno momento rápidamente se viralizó en redes sociales y alcanzó más de 4 millones de visualizaciones en esta red social. Asimismo, los internautas no tardaron en reaccionar ante el entrañable perrito.

“Qué buena sincronización”. “Qué hermoso eres y qué inteligente, te amo perrito chambelán”. “Por Dios, es lo más hermoso que he visto el día de hoy”. “Contratadísimo”. “¿Alguien sabe cuánto cobra por enseñarme a bailar el perro?”. “¿Dónde se alquila para mi hermana?”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Cabe señalar que celebrar los XV años resulta un evento sumamente importante para muchas mujeres mexicanas, no obstante, debido a lo costoso que en ocasiones suele ser el festejo, muchas se quedan sin celebrarlo. Es por ello que hace unos meses, una mujer de la tercera edad se hizo viral después de que su familia decidiera cumplirle su sueño y muchos años después le preparara su celebración.

“Se cumplió el sueño de mi abuelita”, escribió el usuario deTikTok @miguel12365 en la descripción del video que cuenta con más de 140 mil me gusta.

En 20 segundos se puede apreciar una serie de fotografías en donde se ve a la abuelita con un vestido rojo y su corona bajando por las escaleras. También se le observa con sus familiares posando en una iglesia junto a la virgen de Guadalupe y disfrutando de un inolvidable momento a lado de sus seres queridos.

Los cibernautas se mostraron ampliamente conmovidos por el detalle que tuvieron sus seres queridos a la señora y resaltaron la importancia de compartir momentos así en familia.

“Así es, nunca hay que dejar que nuestros sueños no se cumplan no importa cuando y donde”, “también es mi sueño, algún día se me cumplirá”, “muchas felicidades”, “los felicito por esa celebración… en vida todo se recuerda mejor…”, “los sueños no caducan, y siempre hay que hacerlos realidad. Felicidades a tu abuelita”, son algunas de las menciones que inundaron el video.

Ante esta situación, Miguel Ángel, nieto de la señora agradeció a quienes felicitaron a su familiar y envió bendiciones a todos.

“Si te lo propones se te cumple animo que todo en esta vida es posible”, comentó.