Operación militar israelí en Cisjordania deja tres palestinos muertos

Las autoridades detuvieron a Deion Patterson, principal sospechoso del tiroteo en un edificio médico en el centro de Atlanta este miércoles, luego de varias horas de búsqueda. Durante el tiroteo, una persona resultó fallecida y cuatro quedaron heridas.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Atlanta, Patterson, de 24 años de edad, robó un vehículo luego de haber llevado a cabo el tiroteo en el Northside Hospital Medical, ubicado en el centro de Atlanta.

Aún se desconoce el motivo para el tiroteo, pues la policía no ha dado información al respecto.

De acuerdo con información de The New York Times, la hermana de Patterson, Whitney Code, dijo que su hermano “no estaba mentalmente estable” y que no lo había estado desde que dejó la Guardia Costera a principios de este año.

