El Salvador cae ante Costa Rica

El atleta salvadoreño Pablo Ibáñez ganó este martes la quinta medalla de oro para El Salvador durante los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de terminar en primer lugar en la final de los 400 metros vallas, competencia desarrollada en el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González.

El salvadoreño cruzó la meta con un tiempo de 49.34 segundos, 0.21 centésimas menos que el mexicano Guillermo Campos, quien se llevó la medalla de plata. El bronce fue para el dominicano Juander Santos.

Ibáñez corrió los 400 metros superando casi sin problemas todas las vallas, pese a la lluvia que se precipitaba en el estadio. El aliento de decenas de salvadoreños que acudieron al lugar para apoyarle (esperando su competencia, la última de la jornada de atletismo del martes) fue clave en el resultado obtenido.

“La gente ha sido un aliciente más, a ellos les debo mucho por todo su apoyo, para mí ha sido lo mejor”, afirmó el atleta. “Los últimos metros ya no aguantaba, ya no me daban las piernas, pero gracias a Dios pudimos tener el primer lugar”, confesó.

“De verdad es algo impresionante, es una prueba súper fuerte y que alguien de El Salvador haya podido ganarla de verdad es un honor”, añadió el salvadoreño, quien destacó que este resultado es producto de un trabajo arduo.

“Hay mucho trabajo (detrás de esto). Llevo dos años en este deporte. Agradezco el trabajo de personas como mi entrenadora, principalmente, y del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Ellos han sido los que en verdad han logrado que esto se pueda dar”, dijo.

Con esta presea lograda por Ibáñez, son cinco las medallas de oro obtenidas por El Salvador en estos juegos. Previamente se bañaron en oro los atletas nacionales Enrique Arathoon, en vela; Israel Gutiérrez, en tiro deportivo; Amado de Jesús Alvarado y Sindy Portillo, ambos en surf.

En total, El Salvador suma 15 medallas en esta justa deportiva: 5 de oro, 1 de plata y 9 de bronce, ubicándose en noveno lugar en el medallero, que es liderado por México, Colombia y Cuba.

