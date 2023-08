Envivo El Salvador Today, Edwin Góngora con Dr. Iván Solano

El partido Nuevas Ideas cuenta con una ventaja especial para volver a ganar la mayoría de las diputaciones legislativas en las elecciones generales de 2024 debido a la débil y poco estratégica oposición a la que se enfrentará en las urnas.

En este contexto, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, reiteró en la entrevista El Salvador Today que: «Nuevas Ideas tiene por hoy una extraordinaria ventaja, que es que la oposición no se fortalece. Si esa oposición no se fortalece entonces Nuevas Ideas no tiene dificultades».

Además, señaló que «los partidos de oposición no representan una competencia para el partido Cyan, pues han perdido la fuerza política debido al distanciamiento de la población y el lejano interés para apoyar iniciativas que los salvadoreños piden y aprueban».

«Nosotros ya gozamos de la aceptación de las personas, somos bancada Cyan y diputados de territorio. Recolectamos la esencia y la necesidad que la gente quiere», mencionó Castro.

Además, agregó que: «El brillo en Nuevas Ideas nunca va a ser propio, siempre el liderazgo estará vinculado al Presidente Nayib Bukele que reúne carisma y es bien difícil quitarse esa figura».

Por otra parte, Castro habló sobre el caso del diputado Erick García; quien la Fiscalía solicitó el pasado miércoles ante la Asamblea Legislativa la promoción de un antejuicio y posterior desafuero por el delito de falsedad ideológica.

Recordemos que el partido político por medio de un comunicado difundido en la red X luego de la petición del Ministerio Público informó que «el diputado Erick Alfredo García Salguero fue expulsado del partido e inhabilitado de su candidatura».

Mientras que el tema de la diputada Rebeca Santos, fue la inhabilitación para buscar un segundo periodo en la Asamblea Legislativa en las elecciones del 4 de febrero próximo aduciendo «actos no éticos que contradicen los principios del partido, vinculados a su candidatura», destacó Castró.

Para concluir, el diputado Jorge Castró destacó: «el caso de Erick Garcia y Rebeca Santos no afectará la imagen del partido Nuevas Ideas de cara a las elecciones 2024; debido a que, se está pidiendo llegar a la verdad de este tema. El fuero ya no será el pretexto para cometer actos de corrupción. La justicia no tiene ideología o banderas políticas y eso es lo que como legisladores estamos tratando de arreglar».

«Hoy la justicia sí trabaja parejo», puntualizó el parlamentario.

