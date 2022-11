Esta mujer casi pierde una pierna por excederse en su primera clase de spinning: no es la única￼

A sus 23 años, Kaelyn Franco estaba muy acostumbrada a hacer ejercicio pues practicaba deportes desde pequeña. Pero nunca imaginó el dolor que sentiría tras su primera clase de spinining.

Apenas se bajó de la bicicleta a los 45 minutos de terminada la sesión, notó que sus debilitadas piernas se doblaron inmediatamente. “Sentí que no podía moverme. Mis primos se burlaban de mí, pero yo sabía que algo estaba mal”, cuenta en su cuenta de Instagram.

Al cabo de unas horas, ya cuando estaba “llorando del dolor” en el hospital, se enteraría de que lo que inicialmente tildó de típico malestar muscular, era en realidad una condición rara y potencialmente mortal llamada rabdomiólisis.

Esta enfermedad ocurre cuando los tejidos dañados de los músculos sobre ejercitados se filtran en el torrente sanguíneo, lo que ocasiona un dolor severo y afecta los riñones. Esto puede desencadenar discapacidad permanente e incluso la muerte.

Puede pasarle a cualquiera (incluso a deportistas)

A diferencia de lo que se cree, cualquier persona -independientemente de cuán en forma se encuentre- puede desarrollarla, advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

El año pasado la bailarina profesional Ashley Elizabeth Daigle contó en un artículo que una sesión de abdominales de 15 minutos casi destruyó su carrera profesional al causarle rabdo. “Desde que estamos en cuarentena muchos no hemos estado en nuestros niveles usuales de actividad física y subestimamos cuánto han cambiado nuestras rutinas”, escribió.

Quienes trabajan en lugares muy calurosos (como bomberos o constructores), hacen grandes esfuerzos físicos como parte de su profesión o entrenamiento (atletas, campesinos, soldados) o son propensos a tener lesiones musculares tienen mayores probabilidades de sufrir de rabdomiólisis (popularmente conocida como rabdo).

Las clases de spinning -que habitualmente son de alta intensidad y se realizan en ambientes cerrados- conllevan un riesgo de rabdomiólisis, especialmente para quienes las practican por primera vez, advierte un estudio publicado en el Merican Journal of Medicine donde se cataloga el asunto como una “preocupación de salud pública” y se recalca en la importancia de crear conciencia sobre sus síntomas.

Aunque no hay estadísticas oficiales al respecto, el auge de las bicicletas Pelotón y de los ejercicios de alta intensidad, muy populares durante la pandemia, podría aumentar la incidencia de este problema de salud.

“No abusen de la frecuencia o intensidad de las sesiones de Peloton. La amenaza de rabdomiólisis es real y es terrible”, alertó un usuario de Reddit quien sufrió del problema como parte de su plan de adelgazamiento durante la cuarentena.

Nunca pensó que se estaba excediendo

Franco nunca había practicado spinning, pero jamás sintió que estaba excediéndose demasiado durante la sesión. “Definitivamente me estaba esforzando, pero no creo que estuviese sobre ejercitándome al punto de decirme a mí misma: ‘ok, me excedí’”, contó al Today Show.

En el hospital, los médicos vieron que sus niveles de creatina quinasa estaban en 259,000, muy por encima de los normales que oscilan entre 33-211 unidades por litro.

“Dijeron que nunca habían visto esos niveles”, cuenta la joven en su cuenta de Instagram.

Ya para ese momento, ella no podía caminar o moverse.

Y todo empeoró cuando presentó una complicación grave: el síndrome compartimental en su pierna derecha, que implica un aumento de la presión en un compartimiento muscular y puede bloquear el flujo sanguíneo hasta el punto de que el músculo muera y la extremidad quede sin funcionar requiriendo amputación.

De inmediato, le practicaron una cirugía de emergencia y lograron salvarle la pierna.

Dos meses después sigue en muletas

“Aunque mi pierna nunca será la misma y tendré complicaciones de por vida debido a esto, tengo suerte y estoy agradecida de estar viva y de que hayan logrado salvar mi pierna”, cuenta la joven quien, dos meses después, todavía necesita muletas para caminar y recauda fondos en gofundme para costear los gastos médicos.

Ahora ha decidido compartir su proceso de recuperación a través de sus redes sociales para crear conciencia sobre los peligros de la rabdomiólisis.

Cómo evitar la rabdomiólisis

Expertos médicos aclaran que el riesgo de rabdo no debe convertirse en una excusa para evitar el ejercicio, que es fundamental para llevar un estilo de vida saludable.

La mayoría de las personas no desarrollará rabdo. “Puedes hacer ejercicio muy intenso y la mayoría de las personas no desarrollará rabdo. La moraleja es subir la intensidad gradualmente”, explica a Insider Jordan Metzl, médico deportivo.

Tampoco hay que evitar por completo el spinning u otros ejercicios de alta intensidad, sino simplemente tomar algunas precauciones y estar atento a los síntomas.

Empieza gradualmenteY escucha a tu cuerpo

Al empezar un ejercicio nuevo, hazlo de forma gradual y escucha a tu cuerpo. Si estás demasiado cansado o con dolor, haz una pausa y descansa. “La rabdomiólisis típicamente ocurre en personas que no se han ejercitado mucho del todo y luego van de 0 a 60, o gente que está en forma pero han hecho una pausa y luego retomado todo de forma intensa”, explica a Insider Jordan Metzl.

Si bien la deshidratación no causa rabdomiólisis, sí puede empeorarlo pues afecta la habilidad del cuerpo de desprenderse de proteínas de músculo y electrolitos que son liberados hacia el cuerpo cuando el músculo se daña, advierten los CDC.

3 | No te excedas con el alcohol y el café Aumentan el riesgo de problemas. iStock

Evita el exceso de alcohol, cafeína u otros estimulantes, recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pues se ha visto que estos aumentan el riesgo de desarrollar rabdo.

4 | Habla con tu médico si tomas regularmente alguna de estas medicinasEstatinas, antidepresivos y otros medicamentos pueden incrementar tu riesgo de rabdo

Habla con tu médico si tomas medicinas como algunos antibióticos, antidepresivos, estatinas para reducir el colesterol o fármacos para resfriados y alergias, pues se ha visto que estos aumentan el riesgo de rabdomiólisis.

5 | ¿Cómo saber si tienes rabdomiólisis?Si presentas estos síntomas busca atención médica

✔️Calambres musculares o dolor que es más agudo de lo normal.

✔️Orina de color oscuro.

✔️Debilidad o fatiga extrema.

🔴La rabdomiólisis también puede no presentar síntomas.

🔴Los síntomas pueden tardar algunos días en manifestarse. Lo mejor es no ignorarlos pues el tratamiento médico oportuno aumenta las posibilidades de recuperación y de no sufrir secuelas permanentes.