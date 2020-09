FOTOS | Anastasiya Kvitko resalta sus voluptuosos encantos con un ajustado vestido sin sostén

Anastasiya Kvitko posee un cuerpo escultural, mismo que en varias ocasiones ha sido comparado con el de la socialité Kim Kardashian, y ella lo sabe.

Es por eso que hace unas horas, la modelo decidió posar para sus más de 11.6 millones de fans de Instagram con un ajustado vestido que utilizó sin sostén y resaltó sus voluptuosos encantos.

“How do you usually start your day?☀️”, preguntó la rubia en la instantánea que ya supera los 155 mil ‘me gusta’.

Anastasiya ha ganado gran popularidad en redes sociales, gracias a que constantemente comparte atrevidas fotografías en las que luce diminutos trajes de baños, entallados atuendos e incluso ropa interior.

¿Qué te parece?