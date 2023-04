Desde la playa, Britney Spears paraliza Instagram con un micro bikini

La muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, no solo ha dejado luto al mundo del espectáculo en México, sino que el esposo de la actriz, Marco Chacón, también se encuentra devastado por esta noticia, que no pudo evitar desplomarse al hablar del tema, pues él fue muy cercano al joven cantante y estuvo presente en su vida como si fuera su padre.

Es por lo que, al ser abordado por la prensa, a Chacón le cuestionaron sobre su estado de ánimo frente a la sensible pérdida del hijo de su esposa. El empresario soltó unas estremecedoras revelaciones que dejaron a más de uno con un nudo en la garganta y lo hicieron romper en llanto frente a las cámaras.

«Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan, pero no me fluyen las palabras», comenzó diciendo Marco con la mirada perdida y la voz entrecortada.

Chacón recordó que siempre estuvo presente en la vida de Julián, sumado a que señaló que recientemente se había contagiado de Covid pero en términos generales era una persona que gozaba de buena salud, pero fue entonces que al revelar el momento en el que dio la noticia de la tragedia a Maribel, el hombre se desplomó.

“Estoy con él desde los 2 años, tuvo Covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada”, frases con las que no pudo más y se derramó en lágrimas.

