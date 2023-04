VIDEO | Maribel Guardia brinda entre llanto las primeras declaraciones tras la muerte de Julián Figueroa

Una de las famosas internacionales que causa furor con cada publicación es Britney Spears, y ahora que se dejó ver desde la playa no podía ser diferente.

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fanáticos, la cantante compartió un video en el que se le ve disfrutando de un día de mar, sol y arena junto a su esposo, Sam Asghari, presumiendo su silueta en un micro bikini con el que paralizó la red.

Spears siempre ha sido tema de conversación por las imágenes que ha compartido en sus cuentas de redes.

La cantante ha reflexionado sobre lo liberador que le resulta mostrar su cuerpo, y asegura que subir imágenes con poca ropa es un ejercicio para tomarse menos en serio a sí misma y a sus supuestas imperfecciones corporales; además, sin olvidar su lucha contra el machismo que restringe y censura el físico de las mujeres.

Es así que la estadounidense, intérprete de temas como «Toxic», «Oops!…I Did It Again» y «Baby One More Time», no tiene problemas con mostrarse sin ropa o con atuendos muy reveladores, ya sea por su diseño muy ajustado o por ser muy pequeños, como en esta ocasión, cuando encantó a sus casi 42 millones de seguidores en la popular plataforma de Meta con sus imágenes desde la playa y en coqueto bañador.

También conocida como «Princesa del pop», la cantante se ha convertido en un ícono de moda para muchas mujeres, y cuando comparte imágenes en bikini causa sensación, pues su video en el que se luce con un colorido conjunto, que combina una panty de estampado animal print, con un top verde neón, ya ha recibido 217 mil «me gusta», sin embargo, Spears decidió suspender los comentarios en el posteo.

La bella cantante causó furor con su look. Foto: IG @britneyspears

La vida de Britney también cambió en el 2021, tras 13 años de vivir bajo la custodia de su padre, cuando logró que éste renunciara a la misma, por lo que ahora la «Princesa del pop» se muestra liberada, sin embargo, esto le ha traído muchas críticas, pues hay quienes afirman que que en ocasiones muestra de más, lo que la tiene muy poco preocupada como ya lo ha dejado claro en más de una ocasión.

