Los concejos municipales electos recibirán credenciales el jueves 25

Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, nacionalizado en Nicaragua y prófugo de la justicia salvadoreña, no descartó participar en las elecciones de 2029: «Si para el 2029, yo fuera sobreseído de los cargos penales que enfrento, me puedo dedicar a la vida política partidista, yo si estaría abierto a tener una participación independientemente de la candidatura que se me ofreciera, independientemente de eso, yo si estaría en la posibilidad de aceptarlo, pero te soy sincero yo lo veo difícil así como están las cosas, pero nunca hay que decir nunca en política y lo que hoy es una realidad, mañana no lo es, y lo que hoy es una posibilidad, mañana se convierte en una posibilidad real».

De acuerdo al exmandatario, en su administración bajo la bandera del FMLN, varios proyectos quedaron inconclusos, no logrando las transformaciones que se propusieron.

«Si hubiera una posibilidad de asumir una candidatura, si existieran condiciones reales y si yo tuviera la firme convicción que desde esa candidatura, yo puedo contribuir al proceso de transformación que demanda el país yo lo haría, sobre todo porque considero de que mi lucha y mi esfuerzo mientras fui presidente de la República, ha quedado incompleto, no logramos todas las transformaciones que nos propusimos ni logramos todos los cambios que planteamos a pesar de habernos convertido por primera vez en la esperanza del cambio».

«Cuando yo fue elegido presidente, en mi presidencia y en mi gobierno se concentró la esperanza de cambio de los salvadoreños y salvadoreñas que querían un país diferente y que creían que un nuevo El Salvador era posible, pero por diferentes circunstancias objetivas y subjetivas no fue posible concluir ese proceso de cambios, ni fue posible llevar a buen termino ese procesos de cambios», añadió.

Funes dejó claro que no cuenta con los recursos económicos para la creación de un nuevo partido político.

«Objetivamente no tengo condiciones para fundar un nuevo partido político en El Salvador yo no puedo poner un pie en El Salvador, soy objeto de persecución penal con motivación política, tengo abierto cinco procesos en El Salvador que me impediría dedicarme a la vida política partidaria», dijo Mauricio Funes

«Estoy yo detrás de la creación de un nuevo partido político, no, no tengo ni interés en construir un nuevo partido político, no tengo posibilidades materiales de hacerlo y mucho menos recursos económicos para hacerlo».

Resaltó que la izquierda salvadoreña debe resurgir, y se mostró dispuesto a «apoyarlos» pero con opiniones.

«Estoy convencido que El Salvador requiere un nuevo referente partidario de izquierda, y si eso para con la creación de un nuevo partido político y el surgimiento de un nuevo liderazgo de izquierda, entonces enhorabuena, ese es un proceso que si puedo apoyar humildemente dando mis opiniones».

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...