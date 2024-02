Finaliza periodo de propaganda electoral para candidaturas a concejos municipales

Recientemente tuvimos la oportunidad de poder conversar con Silvia Tobar, candidata a alcaldesa por el departamento de La Libertad bajo la bandera de Cambio Democrático (CD).

Cabe mencionar que Tobar actualmente trabaja en el Centro Escolar las Flores del Cantón Agua Escondida, San Juan Opico; lugar en el cual ha perseverado por más de 10 años. Además, su profesión la ha ejercido gracias a Glasswing El Salvador, quien ofrece en dicha institución, talleres de refuerzo tales como, vocacionales, y académicos, así como también talleres que ayuden a los estudiantes a aprender y practicar valores para la vida.

En cuanto a la política, nos comentó que su principal motivación fue el llamado del presidente de la República, Nayib Bukele, en donde instó a todas las personas honestas y de buen corazón a sumarse a su esfuerzo de sacar el país adelante. Agregando a lo anterior, aseveró que en tiempo de pandemia del COVID-19, estuvo a cargo de la coordinación y entrega del paquete PES (Programa de Emergencia Sanitaria del Presidente Nayib Bukele) en dicho municipio, así como también en la participación del censo del municipio para la entrega de paquetes Agrícolas y con ello motivar a los pequeños agricultores a reactivar la agricultura en el municipio luego de la pandemia.

“Quiero mencionar que gracias a mi carisma y deseo de siempre servir a los demás, he sido partícipe de otros proyectos humanitarios impulsados por el Gobierno Central, esos programas que han sido un vehículo que me han permitido conocer de primera mano las necesidades de todos los cantones y caseríos del municipio de San Juan Opico, gracias a ellos he tenido acercamientos de primera mano con líderes comunales y adescos, así como también la interacción con los habitantes, quienes se han acercado siempre para manifestar sus necesidades, necesidades que en la medida posible se les ha tratado de dar solución, sin ser parte de un puesto político o administrar fondos públicos”, destacó.

“Y es así, con ese camino recorrido y viendo las carencias y necesidades de la población del municipio que he ingresado a la política, con la firme convicción que junto al equipo que se había conformado podíamos sacar adelante este municipio luego de décadas de retroceso y poca o nula atención a las necesidades reales de sus habitantes, (Calles, Alumbrado Público, Agua Potable, Educación, y Deporte entre otros), junto a todo el equipo decidí apoyar la candidatura del Lic. Roberto Alas actual edil del municipio, logrando con ello llevarlo a la silla edilicia durante el periodo 2021-2024”, agregó Tobar, sin embargo señaló que: “Ante la falta de transparencia en el manejo de los fondos municipales, la falta de obras, la poca empatía por la población más necesitada, y la poca o nula disposición de escuchar a sus bases, a mediados del año 2022 decidí retirar mi apoyo y apartarme de la actual administración municipal; ya que, consideré que no son esos los principios y valores éticos y morales bajo los cuales se pactó el apoyo a la actual administración”.

En este contexto, aseguró que luego de haber tenido varios ofrecimientos de otros partidos políticos para correr como alcaldesa en las elecciones municipales 2024-2027, decidió aceptar la propuesta del partido CD ya que este le da la libertad de escoger el equipo de trabajo con el cual podría participar en las elecciones edilicias del periodo antes mencionado, es así como a principios de noviembre del año 2023 presenta oficialmente su candidatura y su Concejo Municipal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ser partícipe activa de las elecciones que se llevarán a cabo este 03 de marzo del año en curso, en las elecciones para alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.

«Démonos la oportunidad de sacar adelante a El Salvador», puntualizó Silvia Tobar

