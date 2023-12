Empresas tienen hasta mañana para entregar el aguinaldo a sus empleados

Tras mantenerse en un rango de los $34,154 a inicios de este 2023, el bitcóin, moneda de curso legal en el país, sacudió el mercado cripto la madrugada de este lunes tras alcanzar los $42,073, una diferencia de $7,919. El activo digital no superaba las $40,000 desde abril de 2022.

Esta misma mañana, el presidente Nayib Bukele indicó en la red social X que con el precio de mercado actual Bitcóin, al vender sus reservas El Salvador recuperaría el 100 % de su inversión, pero además obtendría una ganancia de $3,620,277.13.

En una imagen compartida por el presidente se aprecia que en la actualidad la cartera de El Salvador con su volumen bitcóin alcanza los $130,888,719, con un precio en dólares de $41,631.30 por moneda.

El Salvador's #Bitcoin investments are in the black!

After literally thousands of articles and hit pieces that ridiculed our supposed losses, all of which were calculated based on #Bitcoin’s market price at the time…

With the current #Bitcoin market price, if we were to sell… pic.twitter.com/gvl2GfQMfb

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 4, 2023