Miles de fanáticos fueron estafados al pagar para ver en vivo el Mundial Qatar 2022 y en realidad eran partidos del videojuego FIFA 23

“Jonathan” se convirtió en la tortuga más anciana en el registro humano en 2022, y recibió el galardón de Guinness World Records después de cumplir 190 años de edad.

Se asegura que nació en 1832 según los registros fotográficos, pero no fue hasta noviembre de este año que finalmente se le concedió un cumpleaños oficial.

El cumpleaños de Jonathan fue declarado el 4 de diciembre de 1832 por el gobernador del territorio británico de ultramar Nigel Phillips, según informó The Guardian. Se celebró con una fiesta de tres días en su casa en la isla de St Helena en el Océano Atlántico Sur y maldita sea, esa es una fiesta a la que desearíamos tener una invitación.

Amigos reptilianos y residentes locales fueron invitados a la velada que se llevó a cabo en la casa del gobernador y se completó con un pastel de cumpleaños amigable con las tortugas. Un tributo adecuado a una criatura que es a la vez el animal vivo más antiguo del mundo y la tortuga más antigua registrada por la humanidad.

Happy 190th birthday to Jonathan the Tortoise! Here is in 1886 and today! pic.twitter.com/VlBxKdzhmU

Jonathan es una tortuga gigante de Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), y arañó la prestigiosa corona de las garras de Tu i Malila, una tortuga que murió a la edad de 188 años en 1965.

Técnicamente, su título de registro oficial es el quelonio más antiguo, una orden de reptiles con caparazón que incluye todas las tortugas, tortugas acuáticas y tortugas terrestres.

Sin ningún documento oficial para trabajar, la gran vejez de la tortuga es una estimación basada en una fotografía antigua que muestra cuando llegó a Santa Elena desde las Seychelles en 1882. En la foto, Jonathan parece estar completamente maduro y probablemente al menos 50 años, lo que sugiere que nació al menos en 1832.

Jonathan the turtle completed his 190th year… to become the largest living organism that lived in our time and lived through all diseases and wars pic.twitter.com/drwh2oDSS7