Cortejo fúnebre de la reina Isabel II llega a Edimburgo

Mientras Estados Unidos aún se tambaleaba después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, fueron los comediantes, músicos y estrellas de la pantalla del país, junto con un momento deportivo simbólico, los que desempeñaron un papel inicial destacado para ayudar a Estados Unidos a procesar colectivamente su conmoción y dolor.

La respuesta de la cultura pop a los ataques fue aún más notable porque el mundo del entretenimiento prácticamente se detuvo solo unos minutos después de la caída de las Torres Gemelas, pero el mundo de la comedia nocturna, en particular, comenzó a planificar cómo volver al aire casi de inmediato.

Desde emotivos monólogos nocturnos hasta teletones repletos de estrellas y un primer lanzamiento presidencial en la Serie Mundial, aquí hay cinco momentos imborrables de la cultura pop que ayudaron a los estadounidenses a seguir adelante después del 11 de septiembre.

El regreso de la televisión nocturna

En el apogeo de su popularidad, David Letterman fue considerado el decano de Late Night. Eso nunca fue más evidente que el 17 de septiembre de 2001, menos de una semana después de los ataques, cuando “The Late Show With David Letterman” volvió a las ondas desde el Teatro Ed Sullivan en Midtown Manhattan con un sombrío monólogo de apertura que tocó las emociones de muchos espectadores, quienes probablemente estaban experimentando: dolor, confusión, admiración por los socorristas y solidaridad con los neoyorquinos comunes.

“Es terriblemente triste aquí en la ciudad de Nueva York, hemos perdido a 5000 compatriotas neoyorquinos y puedes sentirlo, puedes sentirlo, puedes verlo. Es terriblemente triste”, dijo Letterman a la audiencia. “Si no lo creía antes, puede creerlo absolutamente ahora: la ciudad de Nueva York es la ciudad más grandiosa del mundo”, dijo.

Como el primer presentador nocturno en regresar a las ondas, “Letterman regresa y establece el estándar para la noche con un monólogo que todavía se considera extraordinario de nueve minutos de televisión”, dice Thompson.

El concierto para la ciudad de Nueva York

El rockero Paul McCartney estaba en la pista del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York cuando se derrumbó el World Trade Center; lo bajaron rápidamente del avión mientras una azafata le informaba de lo que estaba pasando.

El ex Beatle, sabiendo que su estadía en Nueva York se había extendido indefinidamente, comenzó a preguntarse cómo podría usar su poder de estrella para ayudar a la ciudad cuando comenzó una estadía improvisada en un hotel en las cercanías de Long Island.

Comenzó a acercarse a viejos amigos y compatriotas como David Bowie, Roger Daltrey y Pete Townshend, Mick Jagger y Keith Richards, Elton John y Billy Joel para planificar lo que se convertiría en The Concert For New York City, una recaudación de fondos que se parecía a su antiguo compañero de banda George Concierto de Harrison para Bangladesh, que ocurrió 30 años antes.

El presidente Bush lanza un lanzamiento de la Serie Mundial

Mientras el presidente George W. Bush se preparaba para hacer el primer lanzamiento antes del Juego 3 de la Serie Mundial de 2001 entre los Diamondbacks de Arizona y los Yankees de Nueva York en el Yankees Stadium, el campocorto superestrella Derek Jeter detuvo al presidente para hacerle una pregunta: ¿Estaba planeando lanzar desde el montículo o justo enfrente de él? Jeter sugirió encarecidamente que lanzara desde el montículo, y señaló que la multitud lo abuchearía si no lo hacía.

Vestido con una chaqueta del FDNY (con equipo antibalas debajo), Bush decidió seguir ese consejo y terminó lanzando un strike al receptor Todd Greene, ante los aplausos de la multitud. “Nunca había tenido tanta adrenalina como cuando finalmente llegué al montículo”, Bush, quien fue invitado por los Yankees para asistir al primer juego de la serie en Nueva York, le diría más tarde a MLB.com. “Estaba diciéndole a la multitud: ‘Estoy con ustedes, el país está con ustedes’”.