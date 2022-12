TikTok habilitará los videos horizontales

Twitter prevé lanzar el lunes una nueva oferta de suscripción, que será más cara para usuarios de dispositivos Apple, que incluye un sistema de autenticación de cuentas en la plataforma, dijo la compañía el sábado (10.12.2022).

La compañía de redes sociales dijo que los usuarios podrían suscribirse a la renovada aplicación que permitirá a los suscriptores editar tuits, subir vídeos a 1080p y obtener una marca azul tras la verificación de la cuenta.

«Estamos relanzando @TwitterBlue el lunes: suscríbanse en la web por 8 dólares al mes o en iOS (el sistema operativo de Apple que se usa en iPhone) por 11 dólares al mes para obtener acceso a funciones exclusivas para suscriptores, incluyendo la insignia azul de verificación», publicó el grupo en un tuit.

