No… no es 2060, es la fiebre de los Apple Vision Pro

La fiebre de los Vision Pro, de Apple, han desatado imágenes que parecen sacadas de un futuro muy lejano, sin embargo, estas gafas de realidad aumentada creadas por el gigante tecnológico han puesto el futuro al alcance de los ojos de los usuarios, que se han visto usándolos en la calle, en el metro, en restaurantes, e incluso, en automóviles…

Los videos que circulan en redes sociales de usuarios utilizando los Vision Pro en público han causado furor entre los escépticos que se han preguntado sobre las implicaciones negativas que podría traer este tipo de tecnología en la vida cotidiana.

Los memes tampoco se dejaron esperar con la fiebre de los Vision Pro de Apple, que salieron a la venta el viernes pasado con un precio de $3,499.

Did the Simpsons really do it again, predicting something like the Apple Vision Pro? pic.twitter.com/Kr1hMeblJP

— Historic Vids (@historyinmemes) February 6, 2024