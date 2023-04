VIDEO | Lis Vega deleita a sus fans mostrando sus encantos en microbikini blanco

El romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny parece ir por buen camino. Al boricua más famoso del momento y a la modelo internacionalmente conocida se les ha visto cabalgando juntos.

Ambos se subieron a un mismo caballo, Kendall adelante y Bad Bunny detrás de ella, abrazándola por la cintura mientras ella fotografiaba el momento con su celular.

En las imágenes difundidas por TMZ también se ve al cantante de reggaetón cabalgando solo mientras la modelo lo fotografía en su andar.

Han sido varias ya las oportunidades en las que se ha visto a la pareja juntos. Hace semanas fueron vistos en un club nocturno, cuando salieron de un restaurante de sushi y tembién habrían tenido una cita doble con Justin y Hailey Bieber, amigos de Kendall Jenner.

Hasta los momentos no ha habido confirmación del noviazgo entre estas dos estrellas mundiales, pero las pruebas de que están muy muy cerca siguen saliendo a la luz después de varias semanas de rumores.

Tampoco lo han desmietido, por lo que es muy probable que dentro de poco se confirme una nueva parejaen el mundo del espectáculo que constantemente acaparará al público debido a la gran fanaticada que tienen ambos.

Bad Bunny en la actualidad es el representante del género urbano más popular del mundo, mientras que Kendall Jenner es una de las modelos y socialités más famosas.

La estadounidense ha crecido en medio de la industria y desde muy pequeña ha sido imagen de televisión gracias al reality show familiar ‘Keeping up with the Kardashians’, donde poco a poco a poco, junto a su hermana Kylie Jenner, fue teniendo más participación.

Su carrera como empresaria también emprendió y, entre muchos otros negocios, ahora es dueña de una marca de tequila llamada 818.

