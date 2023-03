Restos de Xavier López «Chabelo», serán cremados por sus familiares

Este año parecía ser el mejor en la vida de Jonathan Majors, ya que el actor apareció en dos películas muy esperadas, la primera es Ant-Man and the Wasp: Quantumania y la segunda Creed III. Lamentablemente, una noticia sugiere que su futuro en la industria está en riesgo, pues ha sido acusado de agredir a una mujer, que ha sido identificada como su novia.

El reporte de TMZ dice que Majors fue arrestado hoy en la ciudad de Nueva York, tras haber sido acusado esta mañana por una mujer de haberla golpeado y ahorcado. Los representantes del actor dicen que es inocente, pero lo que se sabe es que la persona que lo señaló como agresor estuvo hospitalizada y presentaba “lesiones visibles, incluida una laceración detrás de la oreja, enrojecimiento y marcas en la cara”.

Majors fue esposado y llevado a la cárcel, pero cuando se dio a conocer la noticia, ya estaba libre. La historia actualizada revela que el actor viajaba con su novia en un taxi cuando regresaban a casa de un bar en Brooklyn. Al ver que Majors recibía un mensaje de texto de otra mujer, ella quiso arrebatarle el celular, y él respondió abofeteándola y ahorcándola. Después ella se bajó del taxi y él se fue a otro lado, y el sábado por la mañana la mujer fue a la policía.

En esta época, un escándalo de este tamaño podría hundir un carrera. Hace cinco años James Gunn fue despedido por Disney de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 por una serie de tuits polémicos que tenían una década de viejos, aunque tiempo después fue recontratado. Debido al movimiento #MeToo, las empresas se cuidan demasiado de trabajar con personas polémicas, en 2017 numerosas celebridades como Kevin Spacey , James Franco y Bryan Singer fueron despedidas de los proyectos en los que se encontraban trabajando.

El movimiento #MeToo sirvió para que las víctimas pudieran alzar la voz en contra de los depredadores sexuales, los cuales habían cometido crímenes impunemente desde hace mucho. Un extenso reportaje sobre el productor Harvey Weinstein fue la gota que derramó el vaso y dio pie a un cambio en la industria, y ahora se toma más en serio a cualquier persona que se sienta acosada por otra, sin importar si se trata de un famoso el que se sobrepasa.

Jonathan Majors tuvo su debut como Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero se esperaba que regresara en siguientes películas, ya que su personaje tiene muchas variantes a través del multiverso. Tal vez es muy pronto para saber si Marvel Studios despedirá a Majors por este escándalo, pero los fans seguramente quieren ver más de él en la franquicia, pues su actuación fue uno de los puntos fuertes de la tercera entrega de Ant-Man.

Majors comenzó su carrera en el teatro, y tuvo su primer papel importante en la película The Last Black Man in San Francisco – 100% en 2019. En 2020 interpretó uno de los papeles principales en 5 Sangres, y ese mismo año también apareció en la serie de televisión de HBO Lovecraft Country, interpretando a Atticus Freeman, un veterano de la Guerra de Corea que viaja a través del sur de los Estados Unidos en busca de su padre desaparecido.

La actuación de Majors en Lovecraft Country fue muy aclamada y le valió una nominación al Primetime Emmy como Mejor Actor. A pesar de que lleva pocos trabajos en Hollywood, ya es considerado uno de los actores jóvenes más talentosos y prometedores de su generación, y su carrera continúa en ascenso con proyectos emocionantes en el futuro cercano, a menos que el reciente escándalo termine abruptamente con su reputación.

