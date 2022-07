Modelo de OnlyFans denuncia que la echaron de un supermercado de Miami por ser “demasiado sexy”

La modelo brasileña de Only Fans, Iara Ferreira, reveló que la echaron de un supermercado en Miami, Florida, por supuestamente usar ropa reveladora y ser demasiado sexy.

La curvilínea joven dijo a The Daily Mail que estaba de compras, cuando un empleado de un local se le acercó y le pidió que se retirara de la tienda.

Según la influencer, el joven también era brasileño y la reconoció de sus redes sociales y su OnlyFans, por lo que pensaba que iba a desnudarse para filmarse dentro del supermercado.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por algo así”.

“El empleado me acusó de cosas que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy “hot”. He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas“, dijo.

Iara gana casi $4 mil dólares al mes gracias a su sitio web para adultos, sin embargo, no es la primera vez que la hacen menos por su apariencia.

La modelo dijo que hace unos años estaba en una playa de Brasil con un traje de baño tipo tanga y tres mujeres se le acercaron y le empezaron a gritar “desubicada”.

“Tomé mis cosas y me fui de la playa. Pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, agregó.