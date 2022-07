FOTO | Maripily Rivera posa sexy junto a la piscina y luce sus encantos en bikini de hilo amarillo

La historia de la música ha quedado tristemente salpicada por la tragedia en varias ocasiones, ya sea por atentados, negligencia o accidentes ocurridos durante la celebración de conciertos.

Es por este motivo que Maluma decidió detener su show en Chiclana, España, para poner en su lugar a dos personas que estaban peleando entre los asistentes del concierto, el cual forma parte de su ‘Papi Juancho Tour’.

Maluma, que es el nombre artístico de Juan Luis Londoño, estaba interpretando ‘Mala Mía’ cuando de manera abrupta pidió que pararan la música, pues desde donde él se encontraba detectó que un grupo de fans había protagonizado una riña.

“Para un momento. Mira, yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes”, se escucha decir al intérprete de ‘Sobrio’.

Fue entonces cuando sumamente enfurecido les ordenó que se retiraran del recinto donde se efectuaba el concierto dejando en claro que tiene tolerancia cero contra la violencia.

“Pero las que estuvieron peleándose se van ya de mi concierto. Chao, chao, chao”

Y antes de continuar con su espectáculo, Maluma decidió reafirmar que en sus presentaciones debe haber energía positiva: “¡Fuera! Aquí solamente hay energía positiva. Aquí es una ciudad llena de arte, de gente talentosa y bonita”, precisó.

El video donde el cantante colombiano toma el micrófono y pide a unas fanáticas que estaban peleando que se vayan de su concierto se volvió viral de inmediato en las redes sociales y muchos se cuestionan si hizo bien.

“Corridos, pero por Maluma”, “Ellos se pusieron a pelear en medio de un concierto tal vez pudiendo lastimar y arruinarles el concierto a los demás que también b pagaron”, “En el reglamento que está para ingresar a un concierto especifican que no debes alterar el orden, así que no, no les regresaron el dinero”, “Los que dicen que reembolso de dinero, si saben de los reglamentos de conducta, ¿verdad?”, “Maluma no tiene por qué regresarles el dinero de los boletos, él no tiene la culpa de que la gente se pelee de la nada y sea agresiva”, “Yo estaba ahí e hizo muy bien”, “O sea, literalmente pagaron para que el propio Maluma los vote”, señalaron algunos internautas.