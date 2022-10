FOTOS | Karol G derrocha sensualidad en traje de baño y se refiere a su peso: “Quién dijo que yo era flaquita?”

La cantante Karol G sigue compartiendo contenido sensual en su cuenta personal de Instagram. Por ello, de una manera bastante particular quiso darle la bienvenida al inicio de semana con un traje de baño de dos piezas, fue así como sorprendió a sus más de 57,1 millones de seguidores de la mencionada plataforma.

Las más recientes imágenes que la colombiana ha compartido para muchos de sus fanáticos han sido algo provocativas y las más nueva no escapa de la realidad. Además, en la parte donde se coloca la ubicación escribió: “Ya casi”, lo que podría tratarse de música nueva.

“… y quién dijo que yo era flaquita? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII… Las curvas siempre de moda pues. Besitos“, fue el mensaje que acompañó su foto.

Miles de seguidores no perdieron la oportunidad de expresarle a la intérprete de ‘Gatúbela’ lo que sintieron al ver esas atrevidas fotos. Por ello, muchos destacaron las “curvas” que tiene la cantante. Sin embargo, algunos se dieron cuenta de un particular tatuaje y se trata de uno muy especial que se hizo hace algún tiempo, y es que está vinculado con su ex, Anuel AA.

“Eres perfecta tal como eres hermana, a palabras necias, oídos sordos”, “Así es mami”, “Esoooooo mami”, “Mi muñequita preciosa de mi corazón”, “El tatuaje de Emma”, “Tranqui el nombre del bebecito”, “Una mujer con sus curvas al natural”, “El circuito de curvas por el que todos quieren derrapar”, “Un angelito”, “El verdadero significado al amor propio”, “Saca el álbum Carolina”, “Usted está como sus canciones”, “Y el álbum casi ya”, “Auxilio”, “Esta es una mujer que representa Colombia“, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

Sin embargo, como ya es costumbre, no todos se encuentran de acuerdo con el tipo de imágenes que comparte. Por ello, también hubo varios que se pronunciaron de manera negativa, al tiempo que catalogaron su figura como un “cuerpo regularcito”.

“Qué tristeza da esta mujer tener que mostrar un cuerpo regularcito para tener más seguidores, sigue cantando que lo haces muy bien“, escribió un seguidor.