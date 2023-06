El FMLN critica construcción del nuevo hospital Rosales

Actualmente Ayutuxtepeque, gobernada por ARENA, tiene una deuda de más de US $300 mil dólares con la empresa que presta el servicio de disposición final, por lo que en los próximos días será denunciado por el delito de malversación de fondos.

Después de conocerse este día que el actual alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, electo bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pretende lanzar su candidatura para ser jefe edilicio de San Salvador Centro, siempre bajo la bandera del citado partido de ultraderecha, el apoderado legal de la empresa PRO NOBIS, S.A., se pronunció en el sentido de manifestar que es “impensable que el actual Alcalde Nóchez esté pensando postularse para ser el próximo alcalde de la región de San Salvador Centro, cuando fue incapaz durante dos periodos de resolver las necesidades de un municipio tan pequeño como el de Ayutuxtepeque, al que deja altamente endeudado y emproblemado con la recolección y disposición final de la basura.”

De acuerdo con el abogado, en la actualidad la municipalidad de Ayutuxtepeque adeuda una cantidad superior a los US $300 mil dólares a la empresa que presta el servicio de disposición final de la basura, a pesar que los contribuyentes pagan todos los meses las tasas por el servicio de transporte y disposición final de la basura; sin embargo el Alcalde Nochez, arbitrariamente decide no pagar por el servicio que se le brinda, es tan evidente su mala administración que el último abono a la deuda lo realizó el 21 de junio de 2022 por la suma de US $6,217.63, desde entonces no paga nada. ¿Y entonces, qué ha hecho con el dinero ingresado de las tasas por servicidio de disposición final? Se pregunta el abogado de PRO NOBIS, y al mismo tiempo responde, es claro que las ha utilizado para fines distintos al que legalmente está previsto lo cual constituye el delito de Malversación, por lo que en los próximos días procederemos a denunciarlo penalmente afirma.

El abogado señala que para la empresa es insostenible la deuda por lo que no tuvieron más opción que reclamar el total de la deuda más sus intereses por medio de ARBITRAJE, por lo que al cierre de su administración municipal, producto de su incumplimiento de deberes el Alcalde Alejandro Nóchez dejará una deuda superior a los US $350 mil dólares. ¿Cómo este funcionario del partido ARENA pretende con tan pésima administración dirigir el funcionamiento y los destinos del municipio de San Salvador Centro? Lo que debe hacer es corregir la mala administración, prestar eficientemente los servicios a los que está obligado el municipio, honrar sus deudas y cerrar decentemente su periodo edilicio, porque de lo contrario es seguro que va a tener que responder ante la justicia por actos de corrupción debido a esa malversación de fondos. Cerró diciendo.

Nota retomada: La Noticia SV

