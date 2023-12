Mujer muere en incendio en Mercado Municipal de Ahuachapán

Los vientos nortes y las bajas temperaturas continuarán este martes en el territorio salvadoreño, dejando una sensación de menor calidez y mayor frescura durante todo el día, según señaló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para este día se esperan vientos desde el norte y noreste con velocidades promedio de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de entre 35 y 45 km/h, con cielos mayormente despejados.

Durante el día se percibirá un ambiente con mucha menor calidez de lo usual, dejando una sensación de mayor frescura para las horas de la noche de hoy y la madrugada de mañana miércoles.

Las temperaturas para este día podrían alcanzar máximos de 29 grados Celsuis en la zona central y mínimos de hasta 13 grados. En el occidente se esperan máximas de 26 ° C y mínimas de 15° C y al oriente máximas de 30° C y mínimas de 23° C.

Según Medio Ambiente, estas condiciones están influenciadas por una circulación anticiclónica que acelerará los vientos y empuja aire frío a Centroamérica.

