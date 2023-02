En un año, más de 69,000 bebés han nacido bajo la Ley Nacer con Cariño

La Ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido cumple hoy un año desde su entrada en vigor, y los resultados de su implementación han permitido que 69,125 bebés nacieran con muchos beneficios.

Elisa Gamero, coordinadora de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, explicó que la normativa permite que las madres y sus familias se preparen para el momento del nacimiento.

«Es importante mencionar la cantidad de bebés que han nacido luego de la implementación de la ley. Estamos hablando de 69,125 bebés que han podido nacer con cariño en El Salvador bajo un nuevo modelo de atención, donde su familia ha podido estar presente y su mamá se ha podido preparar para recibirlo en este momento tan único e importante», dijo Gamero a «Diario El Salvador».

Explicó, además, que nueve de cada 10 recién nacidos han iniciado la lactancia materna en la primera hora de vida, un hecho que genera beneficios a corto, mediano y largo plazo para el bebé y repercute en su desarrollo.

Otro de los resultados de la ley es la reducción de muertes maternas que por causas directas y relacionadas con el embarazo ocurrían en el pasado.

Capacidades. Más de 15,000 profesionales se han formado en la ley. Se crearon cinco especialidades para su implementación

«Según las estadísticas que llevamos, la tasa de muertes maternas que teníamos cuando iniciábamos con la ley estaba en 62.8, y ahora la tenemos en 34.5. Eso es un logro importante que lo que hacemos desde Salud es salvaguardar la vida de la mamá, el bebé y su familia desde una experiencia positiva. Reducir las muertes maternas ha sido muy importante», subrayó Gamero.

Agregó que se ha disminuido el número de cesáreas al 21.6 % a escala nacional, porcentaje que antes de la implementación de la normativa oscilaba entre 40 % y 80 %.

El impacto de la Ley Nacer con Cariño ha sido expuesto a escala internacional por la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, quien visitó la Universidad de Pavía, en Italia, para dar a conocer el modelo de atención que pone al centro el binomio madre-hijo.

Asimismo, la comunidad internacional reconoce el trabajo que el Gobierno de El Salvador ha desarrollado para la implementación de un nuevo modelo de atención al contar con una ley de parto respetado que beneficia a la población.

«Es un sano orgullo que como salvadoreños estemos siendo reconocidos por muy buenas noticias. La Ley Nacer con Cariño ha llamado la atención de la comunidad global por dos aspectos: porque no solo es una ley que viene a reconocer los derechos de la mamá, sino también del bebé que está por nacer y el recién nacido […], y otro aspecto que llama la atención es la rapidez con la que todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo no solo al Ministerio de Salud,sino también al Seguro Social, Bienestar Magisterial, Fosalud y el Comando de Sanidad Militar, que han trabajado de forma coordinada. Eso es algo que no se ha visto en otros países», indicó la funcionaria.

Atenciones. Las madres reciben sesiones prenatales en las que se incluye a su pareja y familia como parte de la red de apoyo.

Para el desarrollo de este nuevo modelo de atención se formaron a profesionales en cinco nuevas especialidades: gestores del cambio, educadores prenatales, asesores en lactancia materna, promotores de salud materno-infantil y enfermeras doulas; estas últimas dan consejos a la madre.

Hasta la fecha son más de 15,000 profesionales formados en la ley, y se siguen sumando otros como parte de un proceso continuo de adiestramiento. Estos profesionales acompañan a la mamá, a su familia y al bebé durante todo el proceso del embarazo, parto y posparto, algo que antes no existía.

Madres que han experimentado los beneficios que la ley establece dan testimonio de la marcada diferencia que existía entre la pasada y la actual atención.

Ana Valle, residente del cantón Miramar, en Santa Isabel Ishuatán, en Sonsonate, compartió con «Diario El Salvador» su experiencia. «En las sesiones uno agarra valor, ya que aprendí que uno debe sentirse seguro, que somos únicas y que nuestro bebé es único. Nos han enseñado los ejercicios para el momento del parto, las posiciones que uno puede elegir para el parto y que nuestro esposo puede estar a nuestro lado para ayudarnos en ese momento», relató Valle.

