Capturan a pandillero que delinquía en Tonacatepeque

La avenida Roosevelt se volvió insuficiente para recibir a los miles de asistentes a la 64.ª edición del carnaval de San Miguel.

Más de 100 carros alegóricos decorados con flores y luces, encabezados por la reina del carnaval, Mercedes Córdova, y otras hermosas representantes de colonias y comunidades, dieron inicio al tradicional desfile.

Linda Aguilar, quien viajó desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, para ser parte de la fiesta, mostró su alegría durante el desfile. «Ya he venido otros años, pero este me parece espectacular, todo es diferente, muy hermoso, muy colorido. Las carrozas me gustan y con este ambiente de seguridad todo está mejor», dijo Aguilar.

Antes de la fiesta, el artista colombiano Gregorio Pernía, «el Titi», fue nombrado Gran Mariscal y recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde.

Al ritmo del «Xuc» arrancó el carnaval en el que participaron 46 agrupaciones musicales en diferentes escenarios: los estadios Félix Charlaix y Juan Francisco Barraza, y la Plaza de Toros.

Este año fue especial porque se cumplen 15 años de la declaratoria del carnaval como bien cultural.

