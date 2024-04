Capturan a cuatro pandilleros deportados de los Estados Unidos

En atención a una denuncia recibida de la alcaldía de Santa Tecla, en La Libertad, el Viceministerio de Transporte (VMT) aplicó 10 multas al conductor de un pick-up con placas P 45 D7A por diversas infracciones, por lo que deberá pagar $434.30.

Las faltas fueron captadas por la cámara de vigilancia de la alcaldía tecleña, en la cual se observa que el pick-up avanza en sentido contrario cuando el semáforo está en rojo y pone en peligro la vida de otros usuarios de la vía.

Además, sobrepasó a un vehículo cuando otro venía en dirección opuesta. «Siempre acatar las señales de tránsito evitará accidentes. El caso ya ha sido notificado al VMT para que apliquen la respectiva infracción. En Santa Tecla todo queda grabado», publicó la alcaldía en la red social X.

De acuerdo con la institución, las faltas cometidas al reglamento de tránsito son: no respetar la fila vehicular ($34.29); colocarse en el carril que no le corresponde en bocacalle para iniciar la marcha ($34.29); no respetar el derecho de vía ($34.29); no conceder el paso a peatones ($34.29).

También no respetar las señales de precaución ($34.29); detenerse sobre zonas de seguridad peatonal ($34.29); retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito ($57.14); conducir en sentido contrario ($57.14); no respetar la luz roja del semáforo ($57.14), y sobrepasar un vehículo, cuando otro venga en dirección opuesta y dicha maniobra cause peligro ($57.14).

«Deberá pagar $434.30 en concepto de multas por todas las infracciones cometidas, las cuales pusieron en peligro su vida y la de los demás usuarios viales», indicó el VMT.

Las 10 infracciones fueron impuestas a través del nuevo sistema de multas digitales que ha implementado el VMT para fortalecer la fiscalización del espacio vial.

Por otra parte, los gestores del VMT sancionaron a un conductor de la ruta 3, que no le funcionaban las luces de freno en la zona occidental. Sin embargo, al recibir la esquela, el motorista rompió la hoja y la botó, por lo que le aplicaron dos infracciones de tránsito.

