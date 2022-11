VIDEO | Lanzan huevos al Rey Rey Carlos III y la Reina consorte Camila en Inglaterra

La policía arrestó a un sospechoso en un tiroteo en una escuela secundaria de Seattle el martes por la mañana que dejó a una persona con heridas “potencialmente mortales”.

La policía recibió informes de disparos poco antes de las 10 a.m. Los oficiales ingresaron a la escuela y encontraron a una persona con una herida de bala y brindaron ayuda hasta que llegaron los médicos, dijo la policía.

La persona fue llevada al Centro Médico Harborview con lesiones potencialmente mortales, dijo la policía.

The Seattle Police Department said they responded to a report about a shooting at Ingraham High School around 10 a.m.https://t.co/4zhKxMwoK4