Día de la Mujer 2022: Por qué se celebra el 8 de marzo

El Ministerio de Defensa de Rusia divulgó este lunes un video en el que varias personas que lograron abandonar Mariúpol relataron cómo es la situación en la ciudad y cómo lograron salir de ella.

Unos refugiados contaron que se quedaron «sin nada». «[Tenemos] lo que tomamos, solo mantas, documentos, eso es todo», afirmaron.

Una mujer relató que se quedó separada de su hija porque «empezaron los bombardeos». «No pudimos subir y volver por nuestra hija», dijo, agregando que ahora no tiene ningún contacto con ella. «No hay ninguna comunicación. No hay contacto con Mariúpol. No hay nada», afirmó.

Además, una persona señaló que los nacionalistas ucranianos cubrieron con piedras y ramas grandes «caminos por los que se podía circular, los caminos rurales», impidiendo el paso de cualquier vehículo.

Ese mismo testigo afirmó que muchas personas apoyan a Rusia, «pero no dicen nada al respecto para no meterse en problemas, porque es muy difícil hablar con estos imbéciles».

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, declaró la tarde de este lunes que los civiles que lograron abandonar Mariúpol describieron como grave la situación en la ciudad. «La gente se esconde en sótanos debido a la falta de electricidad y gas en las casas, y se ve obligada a cocinar en la calle, en hogueras», dijo Konashénkov.

El vocero señaló que nacionalistas ucranianos abren fuego contra todos los civiles que tratan de abandonar sus hogares en Mariúpol. Además, los nacionalistas despliegan sus puestos de disparo en edificios marcados con la inscripción: «¡No disparen, aquí hay niños!».

Por: RT.