Vinicius heredará el mítico «7» del Real Madrid

La estrella del boxeo Cheneka Johnson, apodada Sugar Neekz, dejó a muchos con la boca abierta cuando apareció en la ceremonia de pesaje sin ropa en la parte superior, solo luciendo un «traje» de pintura corporal.

La figura australiana de la Federación Interanacional del Boxeo (FIB) enfrentará a la inglesa Ellie Scotney por el peso súper gallo, en el Wembley Arena de Londres, el sábado 10 de junio. Y el viernes 9 se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, en un evento en que Cherneka dio el primer golpe, gracias a su outfit.

La deportista de 28 años y estrella de Only Fans dejó a todos los asistentes impactadnos cuando apareció desnuda en su parte superior, sólo luciendo un peto deportivo pintado.

El Daily Atar comentó la razón que había detrás de este golpe comunicacional. «La belleza morena de 28 años de edad, se había pintado su cuerpo, aplicada en forma de camiseta sin mangas, en un intento por promocionar su página OnlyFans».

El outfit de la sensual boxeadora, campeona de la categoría, trajo una consecuencia en la transmisión en vivo de la ceremonia del pesaje, que no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales: la tensión que mostró el exboxeador y promotor de estos eventos, Eddie Hearn.

The defending champion weighs in for her second IBF title defence.



⚖️ Cherneka Johnson: 54.7 kg

⚖️ Ellie Scotney: 55.0 kg#ozboxing #boxing pic.twitter.com/28q0kK9cL7