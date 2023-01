VIDEO | Luis Suárez anota tres goles en menos de 40 minutos en su debut en Brasil

Con la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia para jugar con el Al Nassr, empezaron a circular rumores que vinculaban a Lionel Messi con el Al Hilal equipo rival del nuevo club de CR7. La supuesta propuesta sería por una sueldo que sobrepasaría al del portugués, sin embargo fuentes afirman que dicha propuesta jamás llegó.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que al argentino jamás le llegó una intención de contratarlo desde Arabia Saudita, nunca hubo conversaciones ni acercamientos y por otro lado afirma que Messi solo piensa en llegar a un acuerdo para renovar con el PSG.

Understand Leo Messi has not received any proposal from Al Hilal, despite links in the last days and weeks. No talks, no discussions. 🚨🇸🇦🇦🇷 #Messi



Been told next step for Messi’s future is new meeting with Paris Saint-Germain to extend the contract.



Messi, set to stay at PSG. pic.twitter.com/pxTHBlAE7l