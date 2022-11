Viralizan video de santanecos corriendo para obtener las ofertas del Black Friday

En redes sociales se ha viralizado el video de una mujer, quien sufrió un pequeño accidente en un centro comercial del municipio de Pereira, Colombia.

Y es que, todo sucedió cuando la mujer iba “pegada” al celular mientras caminaba por un centro comercial, y no se fijó que iba directo hacia una fuente.

Fue así como en cuestión de segundos se dio un buen ‘chapuzón’, mismo que no pudo evitar porque su concentración estaba fija en su celular, informa TuNota. com

Las cámaras de seguridad locales captaron el preciso momento, donde se observa varias de las personas en el lugar intentan ayudarla, entre ellos un guardia de seguridad.

Afortunadamente no sufrió daños, pues la caída no fue aparatosa, aunque eso no evitó que usuarios de las redes sociales la criticaran.