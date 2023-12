VIDEO | Mujer espanta a delincuentes armados a punta de escobazos

Diariamente, se registran cientos de historias en las que las personas enfrentan a delincuentes e impiden crímenes. En los últimos días, se viralizó el caso de una mujer que se enfrentó a escobazos con unos delincuentes.

Mientras algunas personas por miedo prefieren no meterse cuando son testigos de delitos, o huyen en situaciones de peligro, la inesperada reacción de esta mujer ante un tiroteo en su vecindario sorprendió a los usuarios de redes sociales.

La valiente protagonista, de quien se desconoce la identidad, se percató de un hecho de delincuencia y una balacera en su zona residencial, por lo que salió con una escoba a ahuyentar a los hombres que la estaban protagonizando.

Varios medios de comunicación locales, aseguraron que el hecho habría ocurrido en el estado de Haryana, en India, y como resultado del acto delincuencial, un hombre resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado al centro médico más cercano.

El video, obtenido por medio de una cámara de seguridad del lugar, muestra cómo cuatro hombres en moto disparan a un hombre que está parado en la calle. El hombre, como puede, se mete a una casa.

Dramatic scenes in Haryana:

4 goons try to shoot a man outside his house. He escapes but then, a fearless Haryanvi woman wielding a broom charges at them sending them fleeing.

Lesson learned: Haryanvi women, find one and Marry her! ☺️#HaryanviWomenpic.twitter.com/muIXq3RJSC

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) November 28, 2023