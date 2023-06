VIDEO | Asaltan a taxista en plena transmisión en vivo

En un inesperado giro de los acontecimientos, Brunenger, reconocido streamer de Uber, vivió una experiencia aterradora durante una de sus transmisiones en vivo. El popular joven, quien comparte su jornada laboral en su automóvil de aplicación, fue víctima de un asalto que quedó completamente registrado en video.

Brunenger se ha convertido en una sensación en las redes sociales debido a su peculiar enfoque como streamer de Uber durante las noches. A través de su teléfono celular, sus seguidores pueden acompañarlo virtualmente mientras transporta a pasajeros hacia sus destinos, documentando todo lo que ocurre en su vehículo.

Lamentablemente, durante su más reciente transmisión en vivo, el streamer vivió un momento de pesadilla que dejó a todos sus fanáticos atónitos.

En las imágenes capturadas por la cámara fija de su automóvil, se puede apreciar cómo un hombre vestido de negro se acerca sigilosamente a la puerta trasera. Tras hacer una llamada, aparece una motocicleta, y en un instante, un golpe en el vidrio interrumpe el video, que posteriormente se desestabiliza hasta perderse.

Aunque la grabación no muestra con claridad los detalles del incidente, Brunenger realizó un streaming posterior con su teléfono personal para dar a conocer lo sucedido.

Según relató, una motocicleta se posicionó frente al automóvil, golpeando violentamente el vidrio, que se rompió debido a la fuerza del impacto. El asaltante se llevó su teléfono celular, pero afortunadamente no lo amenazaron ni ejercieron violencia física en su contra.

Atención thiago de gran hermano le roba a brunenger en vivo pic.twitter.com/w96Ir6xUGK — messi de river (@LosBorrachosDT) June 11, 2023

Después del incidente, Brunenger tranquilizó a sus seguidores a través de sus historias en las redes sociales: “Toda la gente, ¿cómo andan? Me llegan muchos mensajes preocupados. Para todos los que no vieron el stream, estoy bien. Me rompieron el vidrio, me robaron el teléfono, pero por suerte no me pasó nada. Gracias a todos los que se preocuparon, les mando un gran saludo”.

Este impactante suceso ha generado un debate sobre la seguridad de los trabajadores de aplicaciones de transporte y ha puesto en relieve los riesgos que pueden enfrentar al realizar su labor.

Brunenger ha expresado su intención de continuar con su labor de streaming y de tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad mientras trabaja.

La grabación del asalto ha generado gran atención en las redes sociales y se espera que las autoridades investiguen el caso para identificar al responsable y prevenir situaciones similares en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad de seguidores de Brunenger le brinda su apoyo y desea que continúe compartiendo sus experiencias a pesar de este incidente desafortunado.

