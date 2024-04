Trifulca en el restaurante Willis deja dos hombres lesionados

Voceros de la Alcaldía de San Salvador explicaron que tras la revitalización de las calles del Centro Histórico, serán peatonales, el cual será habilitado en la medidas que se renueven las calles.

El jefe de la unidad técnica de comercio en el espacio público de la alcaldía, Irving Rodríguez, manifestó que tras la transformación de parque lineal de la avenida Monseñor Romero y que unió la plaza Morazán con la plaza Gerardo Barrios, así mismo será desde la intersección de la 1a calle Oriente y la avenida España hasta la 6a calle y la avenida Cuscatlán.

“La conexión de la avenida España con la avenida Cuscatlán, que pasan por el Palacio, ahí no hay una conexión vehicular, ahí hay una conectividad peatonal que viene de la avenida España, del lado norte, de la Juan Pablo (II) hacia el centro y posteriormente es la avenida Cuscatlán del Palacio hacia San Jacinto, y eso antiguamente era una sola ruta de conexión vehicular, hoy no porque hay un ambiente peatonal del punto cero y toda esa zona que se ha ido generando como actividades para la familia, en la circulación estrictamente peatonal y de bicicletas que en el futuro se van a ir desarrollando, pero vehículos que transiten desde la avenida España hasta la avenida Cuscatlán, en línea recta, no va a haber. El diseño es estrictamente peatonal”, explicó Rodríguez.

Además, dichos trabajos empezaron con la remodelación de las calles frente al Palacio Nacional, que dejaron de ser pavimentadas a pasar a tener adoquines, similar al de la avenida Monseñor Romero.

De esa misma forma, se encuentran similares en las cercanías del Kilómetro Cero de San Salvador, el cual unirá la avenida España con el resto de la vía que se convertirá a nombrar como avenida Cuscatlán.

