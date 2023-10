Piercing en la nariz deja parapléjica a joven desde los 15 años

Una joven dio a conocer que quedó parapléjica luego de que acudió a hacerse un piercing en la nariz, una de las perforaciones más dolorosas que hay actualmente. Detalló que todo sucedió cuando tenía 15 años de edad, pues buscaba transformar su rostro pero nunca imaginó las consecuencias.

En el video que se ha viralizado enredes sociales,se deja ver los complicado que son las terapias para poder recuperarse, pues desea retomar la vida que tenía antes de la decisión que tomó.

“Cuando tenía 15 años quería ser aceptada socialmente entonces decidió hacerme un piercing pero o cualquier, yo quería parecer vaca, me quería hacer el séptum. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, entonces yo le dije: o me lleva usted o me lo hace una amiga”

Su mamá siguió sin estar de acuerdo, pero decidió acompañarla para estar con ella por cualquier complicación. Durante la perforación, contó que sufrió un desmayo, por lo que repitieron el proceso lo que posiblemente provocó todo.

“Me lo hice, el man me metió la aguja y yo grité. Casi me desmayo y entonces la tuvo que volver a pasar, pero esto no tiene nada que con lo que me pasó, la primera entra bien”.

Todo parecía ir normal, pero poco tiempo después dejó de sentir los glúteos, aunque en un principio creyó que era normal, pues pasaba mucho tiempo sentada en su salón de clases y posteriormente en casa, ya que todo pasó durante la pandemia.

“Al mes se me empiezan a dormir las nalgas, pero todo chull porque era 2020 estábamos en pandemia, Entonces yo pasaba todo el día sentada, la verdad no les voy a mentir, era obvio que se me durmiera, pero llega un día en que dejó de sentir los pies y como siempre soy tan dramática nadie me creía”.

De un momento a otro no pudo levantarse y fue internada de emergencia, pero al no saber qué tenía, los médicos la dejaron hospitalizada.

“Me hicieron una operación para abrirme la espalda. Fue gracioso porque me preguntaron si me reventé una espinilla en la nariz porque lo que me entró fue una bacteria, se me medio por la nariz”.

Ahí, descubrió que el piercing en la nariz había causado todo. Pese a que todo parecía grave, se percataron de que sufrió daños menores que con terapia puede resolver.

“Esa bacteria se llama estafilococos áureos y está en la piel, en la cara y está esperando el mínimo daño que suceda para entrar”.

