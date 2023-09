Envían a juicio al exalcalde Ernesto Muyshondt por apropiación indebida

El Juzgado Segundo de Instrucción envía a juicio al exalcalde Ernesto Muyshondt y dos exempleados de la alcaldía de San Salvador, por el delito de incumplimiento de deberes, apropiación y retención de cuotas laborales.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exalcalde y a otras dos personas más de «ser los responsables de retener más de 5 millones 217 mil 129.47 dólares en concepto de cuotas laborales».

La orden de apertura a juicio fue dada por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, que envió el caso a una corte de Sentencia.

Este es el segundo caso por el que Muyshondt, quien actualmente se encuentra en prisión, es procesado por apropiación indebida de retenciones e incumplimiento de deberes, del primer caso fue absuelto el pasado 10 de agosto.

Además, Muyshondt, que gobernó San Salvador bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), enfrenta otro proceso por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar votos con las pandillas.

En junio de 2022, Muyshondt denunció que ha sufrido «maltrato» en la cárcel en la que guarda arresto provisional y señaló que en tres ocasiones ha estado «al borde de la muerte».

«Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama», dijo a periodistas el exlíder de derecha.

