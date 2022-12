El arzobispo de San Salvador respalda el cerco de seguridad en Soyapango

En dos días de implementar el cerco de seguridad en Soyapango, San Salvador, en el marco de la fase V del Plan Control Territorial, Extracción, el presidente de la república, Nayib Bukele, informó que hasta anoche se reportan más de 140 pandilleros capturados.

Las fuerzas del orden, desplegadas en las diferentes calles y colonias del municipio, inspeccionaron viviendas, automóviles y transeúntes en un esfuerzo por extraer las estructuras criminales que operan en la zona y que atemorizan y roban la tranquilidad de los habitantes.

El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada.



En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco.



El Control Territorial ya es totalmente del Estado. — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 5, 2022

César Ramón Trejo. Pandillero de la MS-13

«Ubicamos al «homeboy» de la MS-13 Cesar Ramón Trejo, alias Chucky The Criminal Mafioso, quien desesperado por escapar del cerco de Soyapango se escondía en un tragante de aguas negras en la colonia Las Margaritas. Este es un logro de la estrategia de seguridad de la fase V, denominada Extracción», informó el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy.

De acuerdo con el funcionario, los ciudadanos honrados de ese sector disfrutaban de sus actividades con la mayor seguridad, mientras los elementos de la Fuerza Armada (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaban las inspecciones para extraer a los delincuentes que todavía permanecían escondidos.

Guillermo Alexánder Pineda. Pandillero de la 18 Revolucionarios

Además, la PNC reportó la captura de Guillermo Alexánder Pineda, alias Lazy, en la colonia San José, de Soyapango. Según la corporación policial, este es uno de los ranfleros de la 18-R y es considerado uno de los terroristas más buscados en el país, ya que ordenaba homicidios y extorsiones a escala nacional.

«Entre 1999 y 2020 fue procesado 10 veces por crímenes como homicidios, extorsiones, portación de armas de guerra y agrupaciones ilícitas, pero siempre fue liberado. No volverá a poner un pie en las calles», destacó la PNC en Twitter.

Nelson Vladimir Palacios. Integrante de la pandilla 18

De igual forma, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que Henry Balmore García, alias Hueso, integrante de la pandilla 18, fue capturado en el municipio de Apopa, San Salvador.

Según el funcionario, García se comunicaba con otras personas de su estructura criminal para alertarlos sobre el inicio del cerco de seguridad en Soyapango.

En este sentido, Villatoro expresó: «Ya no tienen forma de escapar, entiendan. Hemos cercado el municipio de Soyapango, pero la operatividad continúa en todo el país. La población ya no los quiere en sus comunidades y ya no les tiene miedo».

De acuerdo con las autoridades del Gabinete de Seguridad, en el cerco de Soyapango han sido desplegados 10,000 elementos, de los cuales 8,500 pertenece a la FAES y 1,500 a la PNC.

Karina Beatriz Bonilla, alias la Reina del Sur, era la encargada de recibir todo el dinero de las extorsiones en Las Margaritas, Soyapango.



Esta mujer es la compañera de vida de alias Danger, una de las 15 "sillas" que dirigen la MS13.



Danger está en prisión desde abril. — PNC El Salvador (@PNCSV) December 5, 2022

Estos equipos son los encargados de intervenir cerca de 40 puntos del municipio donde, según datos de inteligencia policial, hay pandilleros.

Cabe destacar que las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno tienen resultados positivos, ya que, según la PNC, el 3 de diciembre no se registraron homicidios en el país.