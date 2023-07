Luis Contreras afirma que se está por el camino correcto a la transformación de seguridad de El Salvador

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, estuvo esta mañana de jueves en la entrevista de El Salvador Today de diario Digital Cronio, para hablar sobre el tema de transparencia, corrupción y las finanzas partidarias.

En la entrevista, Escobar dijo que son cera cerca 8 mil funcionarios y empleados públicos que no ha cumplido con la presentación de la declaración fiscal, según datos arrojados en el último informe presentado por Acción Ciudadana.

“Estos son del gobierno anterior y del actual gobierno, así como la legislatura del 2015 para acá. Es decir que estamos ante un alto nivel de incumplimiento de los funcionarios, obviamente hay resistencia del cumplimiento y obligación por parte de algunas personas que ocupan una función pública”, resaltó Escobar.

En lo que se refiere a la transparencia de los partidos políticos, el representante de Acción Ciudadana, manifestó que la mitad de estos no cumplen la ley y los estándares internacionales para saber quiénes son sus financistas durante las campañas políticas.

“La mitad de los partidos políticos salvadoreños tienen baja transparencia, no entregan información financiera, no revela a la ciudadanía quién los financia, nada de eso”, manifestó Eduardo Escobar.

El invitado de la entrevista de El Salvador Today fue más allá al mencionar que tanto Nuevas Ideas y el FMLN, son los partidos más herméticos en materia de transparencia.

“De momento hay dos partidos que no son transparentes. Uno es Nuevas Ideas y el otro el FMLN y estoy hablando en temas de información, no de corrupción, hay un plazo y no lo han cumplido. Nuevas Ideas desde que se fundó jamás ha entregado un tan solo dato financiero”, destacó Eduardo Escobar.

