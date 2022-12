Vendedores de productos pirotécnicos están obligados a cumplir medidas de seguridad contra incendios

Bajo el título “Navidad inolvidable”, el Coro Nacional de El Salvador estrena su temporada de villancicos, con un concierto especial que visitará diferentes espacios durante el mes de diciembre.

El elenco de talentosos músicos líricos interpretará temas como “Go tell it on the mountain”, “Alegría por doquiera”, “Canto de las campanas” y “El mensaje de los ángeles”, entre otros temas.

En total, son 20 los villancicos que incluye el programa musical que será dirigido por la maestra Paula Rivera Burgos, con el acompañamiento al piano de Wilfredo Inestroza.

El Ministerio de Cultura continúa con el compromiso de descentralizar la cultura y gracias al trabajo articulado con entidades gubernamentales, todas las presentaciones son gratis.

A continuación, la programación oficial:

8 de diciembre, 5:00 p. m., CUBO de la colonia IVU, San Salvador.

10 de diciembre, La Palma, Chalatenango.

14 de diciembre, 5:00 p. m., Parroquia San Juan Bautista, Chalatenango.

15 de diciembre, 5:00 p. m., Museo del Ferrocarril, Sonsonate.

18 de diciembre, 6:00 p. m., CUBO Ing. Rigoberto Orellana, San Juan Opico.

Historia del Coro Nacional

Nació en octubre de 1950, como Sociedad Coral Salvadoreña, fundada por el maestro Ion Cubicec. En sus primeros cinco años se afianzó como uno de los coros centroamericanos más cotizados; sus conciertos sinfónico-corales lo colocan a la vanguardia en la región.

Después del maestro Cubicec, el Coro Nacional ha sido dirigido por destacados músicos salvadoreños como: Ricardo Granados de León, quien llevó el canto coral a diferentes municipios; Benjamín Solís Menéndez, que impulsó la música regional salvadoreña; Julio César Rodríguez, quien mejoró la música del coro, e Irving Ramírez, que impulsó la música académica a través de conciertos con la Orquesta Sinfónica de El Salvador; el maestro Julio Polanco y actualmente lo dirige la maestra Paula Burgos. El coro lo integran en la actualidad 34 cantantes y una pianista.