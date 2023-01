Militares encuentran decenas de porciones de droga en la Tutunichapa 

El presidente de la República, Nayib Bukele, presidió el acto de inauguración de los seis nuevos Centros de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que vendrán a consolidar el trabajo de seguridad en las comunidades históricamente estigmatizadas, entregando espacios para la convivencia y la generación de oportunidades para la niñez y la juventud salvadoreña.

Los nuevos CUBO se encuentran en Valle Verde, en Apopa; San Luis Talpa, La Paz; Panchimalco, San Salvador; reparto Santa Lucía, Mejicanos; en el cantón El Tamarindo, en Conchagua, La Unión; y la colonia San José, en Soyapango.

En Mejicanos, el presidente Bukele destacó la importancia de estos espacios, que suman al esfuerzo del Gobierno en el marco de la segunda fase del Plan Control Territorial, denominada “Oportunidades”.

“En este municipio y en esta comunidad asesinaron a un joven conocido como “Luigi Doze”, un artista y emprendedor que fue asesinado por no pagar la renta. Ahora, eso ya no pasa más. Los jóvenes ya no son arrancados de sus familia”, dijo el mandatario.

El CUBO inaugurado en el Reparto Santa Lucía en Mejicanos llevará el nombre de Luigi Doze, artista y líder comunitario que fue asesinado por estructuras terroristas que operaban en la zona. Su legado queda grabado en esta importante obra para la niñez y la juventud. pic.twitter.com/6vRwDX4SoP — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) January 17, 2023

El primer CUBO fue inaugurado en enero de 2021 en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Luego, fueron construidos cuatro más: Comunidad Emanuel, Santa Ana; colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador; en Milagro de la Paz, en San Miguel; y la colonia IVU, en San Salvador.

Los CUBO forman parte de la fase II del Plan Control Territorial (PCT) para brindar oportunidades a los niños y jóvenes de contar con espacios donde pueden aprender en los diferentes cursos que son impartidos, así como la práctica de deportes para fomentar el sano esparcimiento en las comunidades.

Cada CUBO implementa diferentes actividades para todas las edades, estos espacios cuentan con biblioteca, señal de internet, talleres, videojuegos, entre otras herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades; además, son un punto de inicio para la generación de oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes.

“Se ha dicho mucho que en El Salvador hay mucha represión a la juventud; y yo lo que digo es que realmente este es el Gobierno, por lo menos de El Salvador, que más ha invertido en la juventud. Ustedes lo pueden decir así. ¿Qué otro gobierno invirtió así?”, expresó el presidente Bukele ante la población.

De igual manera, los CUBO son administrados por organizaciones de jóvenes de cada comunidad, con el respaldo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y el apoyo de instituciones internacionales, que brindan las herramientas necesarias para la implementación de la estrategia.

“Es importante que no solo entre la seguridad (a las comunidades), sino que también entre el Estado resolviendo los problemas estructurales que causaron la delincuencia, que causaron que se crearan las pandillas. Lastimosamente no fue nuestra culpa, fueron gobiernos anteriores que abandonaron al país”, agregó el mandatario.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...